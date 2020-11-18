Подростку из Читы, который ради хайпа прикурил от свечи в храме, грозит до трех лет тюрьмы. Фото: соцсети

В Чите закончилось расследование громкого дела, по которому проходил местный 18-летний блогер. «Комсомолка» рассказывала, как в июле этого года, парень ради хайпа в популярной соцсети ТикТок снял скандальный ролик. Вместе с оператором он зашел в кафедральный собор Казанской иконы Божьей матери, и прямо в помещении храма, прикурил сигарету от свечки, и демонстративно сделал несколько затяжек. Затем, сам же выложил видео в Интернет. Правда, подписчики такое творчество, мягко говоря, не оценили. Впрочем, как и полицейские со следователями, которые сразу начали проверку.

Когда к видео посыпались гневные комментарии, горе-блогер записал новый ролик, в котором извинился за глупый поступок.

- Этим видео в церкви я не хотел никого обидеть, - оправдывался парень. – Это все было не ради хайпа. Не было задумки, чтобы это все залетело. Просто сделал по своей глупости и тупости. Не знал, что за это есть какая-либо ответственность, статья. Извините меня.

Но, отвечать перед законом блогеру все же придется. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления чувств верующих, в местах, предназначенных для религиозных обрядов и церемоний».

- Следователи собрали все доказательства его вины, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. - Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Парню грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до трех лет.

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