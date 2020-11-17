Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 17 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 17 ноября. Новая коронавирусная инфекция не отступает. В регионе ежедневно выявляют более 250 зараженных COVID-19. Более 5000 коек в больницах региона уже заняты пациентами с коронавирусом. Ежедневно Оперативный штаб сообщает о новых смертях. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Иркутске на 17 ноября.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 17 ноября:

28 851 (+260) подтвержденных случаев заражения коронавирусом;

22 663 (+315) выздоровело;

4872 госпитализировано;

683 (+16) умерло от COVID-19;

131 умерло от иных заболеваний, не связанных с коронавирусом.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 17 ноября: бесплатные препараты амбулаторным больным

В Иркутской области с 19 ноября начнут бесплатно выдавать лекарства тем, кто лечится от коронавируса дома. Забрать их можно будет только по рецепту. Сделать это могут друзья, родственники заболевшего. Если зараженному не к кому обратиться, то принесут их волонтеры. Список аптек с бесплатными медикаментами уже составлен, его передадут главам муниципальных образований.

Как отмечала ранее заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая, бесплатные препараты для лечения COVID-19 получат более 11 000 жителей Приангарья.

Коронавирус в Иркутске, 17 ноября: 299 сотрудников иркутских школ больны COVID-19

В школах Иркутска ежедневно ведут мониторинг заболеваемости. По последним данным коронавирусом больны 299 педагогов и сотрудников общеобразовательных учреждений. Все они, естественно, на больничных.

С начала учебного года заразиться COVID-19 успели 423 ученика в 310 классах – это 0, 5% от общего числа учащихся. Дистанционное обучение введено, чтобы снизить нагрузку на больницы и поликлиники. До 20 ноября включительно школьникам придется грызть гранит науки удаленно – с применением современных технологий, выполняя задания дома, участвую в видеоконференциях с педагогами. Для легкости подачи материала используются презентации и материалы на образовательных платформах.

Как отмечают специалисты, сейчас крайне важно, чтобы дети не посещали места массовых скоплений людей, чтобы прервать цепочку заражений.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 17 ноября.

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