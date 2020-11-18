Пьяный лихач без водительских прав устроил гонки с полицейскими на трассе в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

«Жигули», водитель которых ехал с превышением скорости, полицейские, дежурившие на федеральной трассе «Сибирь» в Усольском районе, заметили ночью. Инспекторы попытались остановить нарушителя, но тот, наоборот нажал на педаль газа и попытался скрыться. За лихачом началась погоня в стиле голливудских боевиков. Во время преследования полицейские в громкоговоритель не раз просили горе-гонщика остановиться, но тот даже и не думал тормозить, совершая опасные маневры.

Чтобы избежать серьезной аварии, сотрудники решили применить табельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух, автоинспектор открыл огонь по колесам лихача. Только после этого тот остановился.

- Кроме водителя в салоне авто находились четыре пассажира, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России. – Никто из них не пострадал. Что касается водителя «Жигулей», то за рулем отечественного авто сидел 23-летний житель Свирска. За прошлый год его дважды штрафовали за езду в пьяном виде. Кроме этого, его лишили водительских на 3,3 года.

Но и это еще не весь набор нарушений. В июле 2019 года он был осужден за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Тогда суд назначил ему обязательные работы, сроком на 2 года. Кстати, в этот раз он сел за руль пьяным. В его организме оказалось 0,620 промилле алкоголя. На него составили еще четыре новых протокола. Вскоре будет возбуждено очередное уголовное дело.

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