Бесплатные лекарства от коронавируса в Иркутске: полный перечень аптек, где их можно получить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Получить бесплатные лекарства от коронавируса в Иркутске для лечения на дому жители Иркутской области смогут уже с 19 ноября. Как будет организован процесс? Выдавать медикаменты будут в 64 аптеках Приангарья, из них в Иркутске - в 20 точках (список адресов смотрите ниже). Строго по рецепту врача, который он выписал пациенту на основании анализов!

- Поскольку люди с диагнозом COVID-19 должны соблюдать режим самоизоляции, получать медикаменты будут родственники, - пояснили в министерстве здравоохранения Иркутской области. - В виде исключения пациентам доставят лекарства волонтеры или медицинские работники.

Так, например, в поликлинике в поселке Молодежный в Иркутском районе на учете - больше 100 пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому. И чтобы в срок доставить препараты тем из них, кому не смогут помочь родственники, к доставке подключатся 62 волонтера. В других точках тоже будут помогать добровольцы.

Но не возникнет ли очереди, ведь, наверняка, многие должны будут получить бесплатные лекарства от коронавируса в Иркутске и других городах и поселках?

- Минздраву нужно посмотреть укомплектованность персоналом таких аптек, чтобы избежать нагрузки и не создавать очередей, - подчеркнул губернатор региона Игорь Кобзев.

Напомним, все регионы получили деньги на бесплатные лекарства для больных коронавирусом из федерального бюджета. Приангарью выделили 89 миллионов рублей.

Тем временем, в Иркутской области на утром 18 ноября зарегистрировано еще 265 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии уже перевалило за 29 тысяч. В больницах сейчас лечится 4701 пациент с этой инфекцией. Бесплатные лекарства от коронавируса в Иркутске - подспорье для тех, кто борется с болезнью дома.

Адреса аптек в Иркутске.

Где еще начнут выдавать бесплатные лекарства от коронавируса.

.

.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутская область на третьем месте в Сибири по числу выздоровевших от COVID-19

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Иркутске на 18 ноября (подробности)

Чем лечить коронавирус в Иркутске 2020: лекарства при COVID-19, цена, где купить

Рассказываем, как и чем лечат коронавирус в Иркутске 2020. Цена на лекарства и где их купить (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08