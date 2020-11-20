В Иркутской области зафиксирован рекордный урожай капусты

СХАО «Белореченское»: на сельхозпредприятии зафиксировали рекорд «Самая высокая урожайность белокочанной капусты за последние 10 лет в Иркутской области».

Рекорд «Самая высокая урожайность белокочанной капусты за последние 10 лет в Иркутской области» зафиксировали на специальном мероприятии, куда были приглашены блогеры и журналисты.

В рамках праздника шеф-повар Артур Мартиросян дал мастер-класс, приготовив несколько блюд из виновницы торжества - салат с копченой капустой, салат с ростбифом и овощами, борщ сибирский, сорбет-винегрет. Блогеры их отведали и дали свои рецензии, в том числе, оценив блюда как настоящие шедевры кулинарного мастерства.

В рамках закрытого праздника шеф-повар Артур Мартиросян приготовил несколько блюд из капусты, выращенной в хозяйстве «Хайта». Фото: Любовь Тернова

В 2020 году СХАО «Белореченское» получило урожай капусты в объеме 772,3 центнера с гектара, а на отдельных участках - 1122,8 центнера с гектара. Как рассказала Елена Орлова, руководитель отдела маркетинга СХАО «Белореченское», выращивают прославившийся овощ в Усольском районе, в хозяйстве «Хайта». Сортов используют несколько.

Рекорд зафиксирован 11 ноября 2020 года. Фото: Любовь Тернова

Так, капуста Ларсия (F1) является среднеспелым гибридом. Она подходит как для использования в свежем виде, так и для переработки, в том числе для квашения.

Еще один сорт - Коля (F1) - это позднеспелый гибрид голландской селекции. Такая капуста универсальна. Она имеет приятные вкусовые качества и идеальна как для употребления в свежем виде, так и для засолки.

Ну и третий вид - Леннокс (F1) - это белокочанный гибрид из Нидерландов. Он имеет высокие товарные качества. Капуста очень вкусная, подходит для переработки, имеет привлекательный вид и очень долго хранится - до 8 месяцев.

Помимо капусты в Хайте выращивают свеклу, лук, картофель, морковь. Все по голландской технологии. В качестве удобрений используют природное сырье. Под капусту отведено 65 га. Рассада выращивается в теплицах. Всхожесть составляет практически 100%.

Салат с копченой капустой. Фото: Любовь Тернова

КОНКРЕТНО

Урожайность капусты в сельхозорганизациях Иркутской области. Данные предоставлены ТОФСГС по Иркутской области (ИркутскСтат).

Данные планово-экономического отдела СХАО «Белореченское»

https://belor.ru/

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