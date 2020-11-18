Как меняется качество языка под влиянием цифрового пространства

Обогащать словарный запас школьника можно, в том числе посредством цифровой среды. Фото: МОУ «Школа №8 имени Пушкина», г. Черемхово

В рамках реализации в Иркутской области мероприятий по развитию кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка госпрограммы РФ «Развитие образования» состоялась межрегиональная конференция «Интеграционные процессы языковой и цифровой грамотности в условиях изучения русского языка как родного, неродного и иностранного».

Ее участниками стали 90 педагогов из Иркутской, Новосибирской, Воронежской, Магаданской, Саратовской, Томской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан.

На конференции обсуждались вопросы трансформации русского языка в цифровом пространстве в условиях глобализации, интеграции языковой и цифровой образовательной среды, роли школьных информационно-библиотечных центров в распространении и выработке норм и условий использования русского языка и другие.

В частности, прозвучали доклады «Интеграционные процессы языковой и цифровой грамотности в условиях изучения русского языка как родного, неродного иностранного», «Обогащение словарного запаса школьника посредством цифровой среды», «Цифровые образовательные ресурсы в реализации технологии смешанного обучения на уроках русского языка и литературы», «Онлайн-диктанты в Яндекс.Учебнике» и еще множество выступлений, отражающих как практические, так и научно-практические аспекты обозначенной проблематики.

Цифровой мир дает возможность получить мгновенную обратную связь. Фото: МОУ «Школа №8 имени Пушкина», г. Черемхово

Огромный интерес слушателей вызвала тема «Некодифицированные написания в интернет-общении как частый случай адаптации языка и письма к условиям цифрового пространства». Исследование на эту тему провел аспирант Иркутского государственного университета. Его наблюдения по поводу изменений слов и словосочетаний при переписке в онлайн-пространстве впечатлили и, можно сказать, даже напугали участников конференции. Все сразу же задались вопросом: неужели действительно так меняется язык при переписке?

Так как большая часть слушателей педагоги, на конференции не обошли стороной обсуждение темы цифровых образовательных ресурсов. Участники дискуссии говорили о том, что цифровой мир дает возможность получить мгновенную обратную связь от ребенка, независимо от того, где он находится: в классе рядом с учителем или на спортивных сборах в другом городе. Также педагоги узнали, что у героев известных литературных произведений есть свои страницы в социальных сетях и все их особенности и черты характера можно обсудить там же.

Кроме того, серия выступлений была посвящена тому, как цифровое пространство помогает организовать сетевые сообщества и даже устраивать онлайн-викторины. Оно не имеет границ, и в онлайн-мероприятиях может участвовать практически неограниченное количество человек.

Плюс ко всему в рамках конференции было уделено внимание сфере дошкольного образования. Присутствующие познакомились с проектами, направленными на использование элементов цифровой образовательной среды для развития речи детей, а также с эффективными практиками формирования развивающей речевой среды с помощью интерактивного оборудования.