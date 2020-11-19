Синоптики предупреждают: 30-градусный мороз надвигается на Иркутскую область Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У природы нет плохой погоды, но к смене ее лучше быть готовыми. Так, жителям Приангарья лучше морально подготовиться, синоптики сообщают, что на Иркутскую область надвигается 30-градусный мороз. К счастью, пока эта цифра не будет постоянной. В ближайшие сутки – утром 20 ноября - столбики уличных термометров покажут ее при прояснении.

В целом по области температуры ожидаются такие: сегодня ночью -15…-20, на западе и северо-западе региона -11…-16 градусов, местами до -18…-23. Днем в пятницу в Приангарье -7..-12. Однако, если небо затянут облака, будет гораздо морозней до -21. Метеорологи обещают по области, местами – небольшой и умеренный снег. Ветер 20 числа ожидается со скоростью 2-7 м/с, возможны порывы до 12 м/с.

Внимание, водители! Для вас у синоптиков также есть предупреждение: на дорогах области возможен снежный накат.

«Не развивайте большую скорость, соблюдайте дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах», - отмечают порядок действий при таком прогнозе погоды сотрудники МЧС России по Иркутской области.

В северо-восточных районах области при прояснении будет до -27 и 21-22 ноября. Погода в Иркутске 20 ноября, по сообщения нашего гидрометцентра, без осадков, ветер подует с северо-запада 4-9 м/с. Ночью -15… -17, днем -7…-9.

Есть и радостная новость: к выходным немного потеплеет. Как прогнозируют метеорологи Гидрометцентра России, днем в субботу, 21 числа, в столице Приангарья ожидается всего -3, а в воскресенье и вовсе -2 и снег.

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