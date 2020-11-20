Письмо Деду Морозу в Иркутске: адреса в Слюдянке, Устюге и Москве, придет ли ответ. Фото: архив Байкальского Деда Мороза

До зимы остались считанные деньки. Многие уже начали думать, как встретить Новый год, что подарить любимым, родственникам, друзьям и, конечно, ребятишкам. Ведь малышня особенно верит в сказку, и каждый ребенок считает своим приятным «долгом» отправить письмо деду Морозу. Кто-то доверяет передать заветный конверт родителям, но некоторым детям нужно знать точный адрес и обязательно самим сбросить корреспонденцию в ящик для отправки писем.

В таком случае, возникает вопрос: куда писать письмо Деду Морозу в Иркутске? Вариантов на самом деле у каждого ребенка – несколько: написать Деду Морозу в Москву или кудеснику в Великий Устюг, либо же нашему местному – Байкальскому Деду Морозу. Его резиденция, как вы уже поняли, находится на берегу Байкала в городе Слюдянка.

И адрес запомнить не сложно: 665904, Россия, Иркутская область, г. Слюдянка, а/я «Байкальского Деда Мороза». Кстати, даже у волшебников есть курсы повышения квалификации, от современного ритма жизни они стараются не отставать. Возможно, Дедушке внучка помогает. Но, как бы там ни было, письмо Деду Морозу в Иркутске можно написать и через Интернет. Например, зайдя сюда, там можно поделиться с Морозом своими мыслями, пожеланиями или просто спросить как у него дела и что он делает весь год, не слишком ли ему жарко летом? Переписывается со своими почитателями Байкальский кудесник круглый год.

Как однажды рассказал в интервью «Комсомолке» Байкальский Дед Мороз письма ему пишут не только дети (кстати, ребятишки начинают «нацарапывать» послания уже с 3-4 лет), но и взрослые – просят здоровья, счастья семье. Что касается ребятишек, то тут ничего не меняется: в приоритете у многих игрушки и современные гаджеты. Кстати, ответить на письма Дедушка старается всем.

КОНКРЕТНО

Куда писать письмо Деду Морозу в Иркутске:

Письмо Деду Морозу в Иркутске: адреса в Слюдянке, Устюге и Москве

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