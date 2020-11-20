«Готов был сам принять роды»: многодетный полицейский помог спасти роженицу в аэропорту

Святослав Маслов был готов принять роды сам. Фото: личный архив Святослава Маслова

«Больно, врача!». Громкие крики из аптеки терминала иркутского аэропорта услышали все, кто находился в зале. На помощь звала 18-летняя девушка. Несколькими минутами ранее она зашла в аптеку и только успела сказать провизору о диких болях в животе, как упала на пол. Одним из первых, бросился на выручку, оказался 44-летний начальник дежурной смены полиции Святослав Маслов.

- Она сказала, что беременна, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" Святослав Маслов. – Мои коллеги Оксана Савинова, Павел Власов и Армен Торосян вызвали скорую и как могли пытались успокоить будущую мамочку. Я сразу понял, что дело серьезное, у нее начались схватки и она родит с минуты на минуту. Как догадался? Два года назад у меня появился третий ребенок. Я присутствовал на родах: был рядом с женой от начала до конца. Состояние этой пассажирки было точь-в-точь такое же. Тем более она огорошила – воды отошли еще минувшей ночью.

Святослав Маслов взял командование операцией по спасению будущего малыша на себя. Вместе с прибежавшим медработником аэропорта посадили будущую мамочку в кресло-каталку и повезли в медпункт международного терминала.

- Пришлось вспоминать, что делали акушеры, когда рожала жена, - улыбается Святослав Маслов. – Сначала помог ей лечь на бок. Главное, нельзя было трясти женщину. Когда подвозили ее к медпункту, я если честно, уже готов был закатывать рукава и помогать нашим врачам. Прямо сказал им: «Если вы готовы принять роды, то я с вами».

Роженицу вывозят из терминала. Фото: скриншот с видео

Но менять на время профессию Святославу не пришлось. На парковку воздушной гавани влетела карета скорой помощи.

- Девочка появилась на свет прямо в машине неотложки по дороге в больницу, - говорят в пресс-службе воздушной гавани Иркутска. – Родилась недоношенной, на 32-й неделе. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Мамочка также чувствует себя хорошо.

Как оказалось, она летела рейсом из Мамы в больницу – собиралась лечь на сохранение. Плохо себя почувствовала еще в полете, но никому об этом не сказала, дотерпела до посадки.

- Вместе с коллегами хотим навестить молодую мамочку и ее дочурку, - заключает Святослав Маслов. – Интересно узнать, как она назвала малютку.

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