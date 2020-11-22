Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 ноября: названы города-лидеры по числу заболевших COVID-19

Обновлена карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 ноября расскажет, жителям каким районов нужно быть особо аккуратными при посещении мест массового скопления людей. Как всегда, на первом месте по числу новых случаев заражения крупные города Приангарья. Наибольшее число заболевших за сутки было выявлено в Иркутске, Ангарске и Братске. Жителям этих населенных пунктов стоит несколько раз подумать, прежде, чем решить нужно ли выходить сейчас из дома. Если и в выходные нужно на работу, или кончились продукты – не забывайте надевать маски и брать с собой антисептики для рук.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 ноября: в Иркутске еще 78 заболевших

В Приангарье за сутки подтверждено еще 266 случаев заражения COVID-19. Цифры по региону распределились так: Иркутск – еще 78 инфицированных, Ангасрк – 38, Братск – 28, Усть-Илимск – 22. Еще по 14 заболевших прибавилось в городах Саянск и Бодайбо. В Нижнеудинском районе COVID-19 заразились еще 13 человек.

В остальных районов – их меньше 10. Так, 9 в городе Усолье-Сибирское, 8 – в Аларском районе, по 7 – в Черемхово, Эхирит-Булагатком и Иркутском район. Зарегистрировано 6 новых случаев заражения в Тайшетском, 5 – в Ольхонском районах. По три зараженных в городе Зима и Нукутском районе, по два – в Нижнеилимском и Заларинском муниципальных образованиях.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 ноября: более 30 000 случаев заражения в регионе

В Приангарье на сегодняшний день зафиксировано 30 135 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. На Иркутск за все время распространения COVID-19 приходится 12 712 заболевших. Далее следует Ангарск, где сегодня более 3000 случаев заражения. На третьем месте – Братск с показателем в 1875 заболевших. 1319 – в Усть-Илимске.

Радует, что большинство заболевших из борьбы с вирусом выходят победителями. В регионе выздоровели уже 25 923 пациента. Омрачает положение количество смертей – с начала пандемии скончалось 906 человек: 771 из них умер от COVID-19, еще 135 с таким же диагнозом – от иных болезней.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 ноября по районам

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 ноября. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу Приангарья

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