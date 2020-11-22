Застывшие пузыри, нерпы на льдинах, причудливые сосульки: как замерзает Байкал

Байкал прекрасен в любое время года. Фото: Станислав Толстнев

Байкал прекрасен всесезонно, но в холодное время особенно. Именно осенью и зимой вся его суровая красота раскрывается во всем величие. Уже сейчас на священном озере силы природы создают такие узоры, сплетения, графические и футуристические картины, что диву даешься!

Большинство туристов, фотографов едут снимать зимний Байкал в феврале, однако, становление льда, ледяные наплески, которые увидеть можно только в ноябре и декабре – зрелище захватывающее.

Вот на этом видео – пузыри метана, вмерзшего в лед. Газ поднимается со дна, ночью вмерзает в лед.

«Такое есть далеко не везде», - рассказывает иркутянин Станислав Толстнев, сделавший снимок. – «Почему пузыри такими этажами? Потому что лед намерзает постепенно, и в основном по ночам, когда температуры низкие».

А это остров Ольхон. Снимок был сделан накануне в субботу, автор отмечает, что на улице тогда было -11 градусов. Он и температуры воды померил – почти +4.

Звери, живущие в и у Байкала, также завораживают. Чего только стоит вид милых нерп, взгромоздившихся отдохнуть на льдины.

А хрусталь изо льда видели? Такое в ноябре бывает в Порту Байкал. Смотрите и восхищайтесь красотой нашей Родины.

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