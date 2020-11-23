Кусала кончики волос: 15-сантиметровый "валенок" извлекли врачи из желудка 12-летней девочки в Бурятии

Боли в животе, рвота и плохой аппетит - всему виной оказалась "опухоль". Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Живот болит! - давно плакала 12-летняя девочка из Улан-Удэ.

А в последнее время у ребенка пропал аппетит, началась рвота. Встревоженные родители повели к врачам. Рентген ужаснул - в желудке у школьницы прижилась огромная "опухоль"! Медики поставили диагноз - трихобезоар. Таким сложным словом называют клубок волос, слипшийся с содержимым желудка. Обследование показало, что этим комком забиты уже даже нижние отделы пищевода. Неудивительно, что девочка мучилась и толком не могла есть...

Откуда взялась эта жуткая "опухоль"? От вредной привычки покусывать волосы. Видимо, девочка не один год жевала кончики косичек и незаметно для себя проглатывала волоски. Вот они и сбились в тугой комок. Ее срочно отправили на операцию.

- Зорьян Цыренов, детский хирург высшей квалификации, говорит, что на его памяти таких далеко зашедших случаев трихобезоара еще не было, - рассказывают в официальном аккаунте Детской республиканской клинической больницы Бурятии в "Инстаграме". - Хотя инородные тела из желудка детей извлекаются почти каждый день. В данном случае пришлось проводить довольно обширную полостную операцию.

Фото: аккаунт drkb_03 в "Инстаграме".

Волосы в желудке девочки сбились в плотный "валенок" длиной около 15 сантиметров. Трудно представить, как она вообще носила его в себе... К счастью, после операции девочка быстро поправилась. Сейчас она уже дома, чувствует себя хорошо - про боли в желудке уже и забыла.

Кстати, это не единственный подобный случай. Год назад в Улан-Удэ прооперировали 19-летнюю девушку, которая съела... целых два килограмма собственных волос!

Медики говорят, что в группе риска - девочки в возрасте до восьми лет. Родителям за ними - глаз да глаз. Если малышки покусывают косички, то случайно проглоченные волоски могут застрять в желудке и через несколько лет превратиться там в такие же огромные комки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08