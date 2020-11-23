Отмена новогодних корпоративов 2021 в Иркутске: из-за коронавируса вечеринки под запретом Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Новогоднего кутежа нынче не будет. Отмена новогодних корпоративов 2021 в Иркутске из-за коронавируса - вынужденная мера. Слишком много жителей региона болеет, чтобы ходить на вечеринки.

- Принято решение ввести дополнительные ограничительные меры, - сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев, внося изменения в указ. - Когда в области эпидемия, и такая ситуация с заболеваемостью, никаких массовых мероприятий быть не должно. Исполнение запрета будет исключительно зоной ответственности руководителей предприятий.

То есть начальство должно проконтролировать, чтобы отмена новогодних корпоративов 2021 в Иркутске и других городах и поселках соблюдалась строго, и чтобы коллективы тайком не устроили рождественскую тусовку. Причем не только на рабочем месте, но и на турбазах, в кафе или ресторанах. Пожалуй, самый безопасный сейчас вариант - отмечать праздники дома, в узком кругу семьи.

Кстати, новогоднее веселье в общепите в Иркутской области отменяется не только для сотрудников компаний, а вообще для всех. На караоке, дискотеки, танцплощадки, тематические вечеринки и развлекательные программы с конкурсами - табу.

Сибиряки, наверное, впервые так скромно встретят следующий год. Но что поделать? Отмена новогодних корпоративов 2021 в Иркутске - необходимость, ведь чем меньше сборищ, тем меньше рисков заразиться COVID-19.

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