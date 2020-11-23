Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 23 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 23 ноября. Еще у 268 заболевших за сутки подтвердился COVID-19 в Приангарье. Выздоровело за это время всего 26 человек. Под постоянным наблюдением медиков находятся 4217 человек в больницах региона. Еще 5256 наших земляков лечатся дома.

«30 433 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы на территории Иркутской области», - сообщает областной оперативный штаб по коронавирусу. – «С инфекцией справились 25 949 человек».

К несчастью, борьба с COVID-19 и в нашем регионе не обошлась без жертв. За сутки скончались еще 14 заболевших. С начала пандемии от инфекции умерло 785 зараженных, еще 135 – сгубили иные болезни. С весны от коронавируса умерли уже 920 человек.

Коронавирус в Иркутске, 23 ноября: рост заболевших за неделю составил 7%

Приангарье сместилось с третьей строчки в рейтинге регионов Сибири, где наименьший прирост заболевших, на четвертую. За неделю рост заражений в регионе составил снова 7%. Стоит отметить, что это меньше, чем в среднем по СФО. Такие же показатели в Тыве, Алтайском крае, Кемеровской области.

«В целом, скорость распространения заболевания в области остается на одном уровне уже на протяжении месяца», - сообщает Информационный центр по мониторингу коронавируса. – «И коэффициент Приангарья остается ниже, чем в среднем по Сибири и РФ».

В Сибири с 14 по 20 ноября заболели 194 439 человек – это 10% от общего числа случаев по стране, скорость распространения инфекции в СФО – 8%. Наиболее быстро увеличивается количество зараженных, если брать Сибирь, в Республике Хакасия. Там прирост за неделю – 13%. В Томской области – 10%, в Омской области и Республике Алтай – 9 %. В Красноярском крае число заболевших возросло на 8%. Медленнее всего COVID-19 распространялся на неделе в Новосибирской области, там прирост составил 6%.

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