Синоптики рассказали, когда в Иркутск нагрянут морозы Фото: Влад КОМЯКОВ

Ноябрь в Иркутске нынче выдался теплым. Интересно, а какой будет погода в Иркутске на декабрь 2020 года? Мы, сибиряки, привыкли, что в это время на улице уже снежно и морозно, а все горожане ходят в теплых куртках и шапках. Сейчас же самые морозоустойчивые все еще разгуливают в осенних пальто! Температура-то плюсовая. По данным Яндекса, накануне в городе выдалось самое теплое 23 ноября за последние 60 лет.

- Однако рекорд 1933 года не побит: тогда столбик термометра поднимался в этот день до +3,6 градуса, а нынче примерно до +2, - рассказывает «КП» - Иркутск заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Ноябрь в Приангарье редко бывает таким теплым, как сейчас. Температура в начале и середине месяца оказалась на 3 - 6 градусов выше нормы, а в северном Катангском районе на все 10! Это аномалия. В прошлое воскресенье в Иркутске столбик термометра показал отклонение на 8 градусов в сторону плюса. Похожая погода была в 2001, 2010, 2013 и 2017 годах.

В чем причина? В теплых циклонах, которые идут к нам с Атлантики. Обычно они посещают только западную часть России, но в этом году настолько мощные, что легко добрались и до Сибири. Они-то и принесли облачность, снег и прогретый воздух, хотя наша традиционная погода в это время - это антициклон с затишьем, чистым небом и стужей.

Когда же ждать настоящую морозную зиму? Разве что в январе. Синоптики говорят, что декабрь, февраль и март в Иркутской области ожидаются относительно теплыми и снежными. Выясним, какая ожидается погода в Иркутске на декабрь 2020 года.

- Среднемесячная температура воздуха в декабре ожидается на 1 - 2 градуса выше нормы, - продолжает Юлия Янькова. - В начале месяца на западе и юге Приангарья, в том числе в Иркутске, похолодает до -15…-20 градусов днем и до -23…-28 ночью. В северных районах днем -22…-29, а ночью -30…-35. В середине и конце декабря, возможно, станет чуть теплее.

Кстати, доставать теплые шубы и шапки уже пора! Синоптики предупреждают, что в среду, 25 ноября, температура в Иркутске ночью опустится до -17 градусов. Значит, утром, когда все отправляются на работу и учебу, тоже подморозит.

Такова ожижается погода в Иркутске на декабрь 2020 года.

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