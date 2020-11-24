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«Полз по льду толщиной в 2 сантиметра»: сибиряк спас хаски, провалившуюся в полынью

Иркутянин Владислав Хохлов для страховки привязал себя веревкой
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Иркутянин Владислав Хохлов не испугался проползти по тонкому льду ради спасения собаки.

Иркутянин Владислав Хохлов не испугался проползти по тонкому льду ради спасения собаки.

Любимицу всей семьи – хаски по кличке Аки, иркутянка Ольга Игнатьева решила выгулять, когда вместе с дочкой и 3-летним внуком приехала навестить свой дачный дом в садоводстве Уладово, на Байкальском тракте. Пока семья гуляла по берегу и дышала свежим воздухом на берегу Ангары, Аки, не уставая нарезала круги. Да так разыгралась, что выбежала на лед и помчалась на самую середину реки.

- Мы кричим ей: «Аки, Аки, назад!», - рассказывает корреспонденту «КП-«Иркутск» Ольга Игнатьева. – Но, она не слушала. Скорее всего, увидела ондатру и рванула к ней. Охотничья же собака! А там промоины, лед- то совсем тонкий еще. И тут, прямо на наших глазах, Аки проваливается в полынью. Задними лапами она ушла под воду, и, зацепившись за лед передними, начала жалобно скулить. Мы долго кричали, звали ее, но сама Аки выбраться не могла. Дочка с внуком стали плакать.

В отчаянии Ольга набрала номер председателя садоводства Виктора Банова. Чем он может помочь, она не знала. Но мало ли? Но через пару минут рядом с ней оказался еще один сосед, Владислав Хохлов, дом которого находится у самого берега. С готовым планом действий. Рискуя собой, 50- летний мужчина по просьбе Банова решил попробовать спасти Аки.

- Собака оказалась в западне метров в 80 от берега, - рассказывает Владислав Хохлов. – Виднелась лишь ее голова, торчащая из воды. Выходить на лед за ней, конечно, было опасно. Сейчас его толщина всего сантиметра два. А глубина в этом месте больше двух метров. Но спасать бедолагу нужно было все равно. Я решил ползти. Сбегал домой за доской и веревкой.Прихватил еще пенопласт, который постелил на лед, и на нем пополз.

- Мы отговаривали Владислава, - говорит Ольга Игнатьева. – Собаку было безумно жаль. Но, я же понимала, что человеческая жизнь важнее. Владислав реально рисковал. Но, он не сомневался ни минуты. Так и сказал нам с председателем: «Привяжу себя веревкой, если провалюсь, вы меня вытяните».

Владислав Хохлов признается, что у него в ушах до сих пор стоит звук треска льда, который раздавался, когда он медленно и очень аккуратно полз за Аки. И все же расчет оправдался. Тонкая корочка выдержала мужчину весом около 80 кг. Добравшись до хаски, Владислав накинул петлю на ее шею и вытащил собаку. Не чувствуя обмороженных лап, Аки побрела в сторону хозяев. После этого, Владислав обвязал веревкой себя, лег на спину, и Виктор Басов вместе с Ольгой Игнатьевой вытянули его на берег.

- Не было ли мне страшно? – переспрашивает Владислав. – У меня ведь была страховка. Если бы провалился, меня бы вытянули. А вот у собаки вариантов других не было. Можно было вызвать спасателей, но ждать у нее сил уже не было. Там же еще течение сильное. Удивляюсь, как она вообще провела в ледяной воде около часа.

Аки чувствует себя хорошо. Фото: предоставлено Ольгой Игнатьевой

Аки чувствует себя хорошо. Фото: предоставлено Ольгой Игнатьевой

Так. Благодаря доброму сердцу Владислава, собака осталась жива. А соседи – счастливы.

- Мы безумно благодарны Владиславу, - говорит Ольга Игнатьева. – Даже представить страшно, если бы Аки погибла на глазах маленького внука, который ее обожает. А теперь с ней все хорошо. Мы отогрели ее, она пришла в себя, все так же бегает, играет. Но ко льду мы больше не пойдем. В выходные поедем в садоводство, зайдем к Владиславу с тортиком, и еще раз скажем спасибо.

Кстати, финал спасательной операции сняли на видео случайные очевидцы, они и выложили в соцсетях ролик, который за сутки набрал более 10 тысяч просмотров. Теперь все знают, что не только собаки готовы на многое, спасая человека. Но и сам человек.

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