Овчарка приютила одинокую овечку во дворе частного дома. Фото: "Аноним 03"

Историю доброй дружбы животных рассказали в популярном бурятском паблике в соцсетях «Аноним 03». Итак, началось все с того, что несколько недель назад владельцы частного дома приобрели себе в хозяйство молодую овечку. Но, вскоре вся семья заболела (коронавирусом или нет, неизвестно) Поэтому овце просто купили сена, и оставили во дворе. Ухаживать за ней пока некому.

Страдать в одиночестве она не захотела, и прибилась к немецкой овчарке, живущей в ограде. Собака выгонять нового постояльца со своей законной территории не стала, и приютила овечку. Вот уже несколько дней животные едят из одной кастрюли, бегают по территории, играют, и практически не расстаются ни на минуту.

- Вот такие Тимон и Пумба времен пандемии, – в шутку подписал фото автор поста.

То, что животные действительно сдружились как раз видно по опубликованным фотографиям. На снимках собака и овечка дружно позируют около миски. Вероятно, в эту минуту у них был совместный обед.

Меньше чем за сутки пост собрал почти 4 тысячи лайков. Подписчики группы просят хозяев ни в коем случае не разлучать новых друзей.

- Только не режьте овечку, впереди еще много интересных наблюдений будет, - пишут жители Бурятии. – Лучше поставьте рядом вторую будку. Пусть дружат подольше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мать-героиня из зоопарка: рысь Алена усыновила амурских котят (Подробности)