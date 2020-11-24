Как закоптить капусту, знают в Иркутской области

Фото: Любовь Тернова
В Прибайкалье 11 ноября 2020 года зафиксировали рекорд «Самая высокая урожайность белокочанной капусты за последние 10 лет в Иркутской области». Его поставило СХАО «Белореченское», где собрали урожай капусты в объеме 777,3 центнера с гектара, а на отдельных участках даже 1122,8 центнера с гектара.
В честь этого события бренд-шеф кафе «Сердцеед» Артур Мартиросян раскрыл несколько секретов приготовления блюд из капусты. В их числе салат с копченой капустой. Блюдо получилось вкусным, ароматным и несложным в приготовлении. Впрочем, желающие могут повторить рецепт, которым поделился шеф-повар.
- Почему именно этот салат? - спросил Артур Мартиросян и сам же ответил: - Потому что он подкупает своей простотой. Главная в нем, конечно же, капуста, а еще свекла, которая обладает свойством объединять все компоненты. Очень важный момент: готовить нужно с любовью, тогда все получится.
Салат с копченой капустой
Нам понадобится:
- Капуста
- Свекла, предварительно запеченная духовке в фольге
- Корнишоны
- Полукопченая колбаса (подойдет варено-копченая «Московская» от «Белоречья»)
- Майонез, который можно приготовить дома (рецепт прилагается)
- Немного грецких орехов
Как готовить:
Капусту нашинковать тонкой соломкой и немного размять. Также соломкой нарезать варено-копченую колбасу и маринованные огурцы. Все смешать в отдельной емкости.
Фото: Любовь Тернова
Фото: Любовь Тернова
Фото: Любовь Тернова
Кстати, шеф-повар при приготовлении блюда обрабатывал капусту дымом. Если в домашних условиях это сделать невозможно, то благодаря варено-копченой колбасе салат все равно приобретет копченый вкус.
Фото: Любовь Тернова
Теперь свекла. Шеф запекал ее в фольге, обмазав небольшим количеством меда и травами - розмарином и тимьяном. Духовка должна быть разогрета до 170 градусов. Свекла готова, когда ее можно проткнуть шпажкой насквозь.
Фото: Любовь Тернова
Финальный штрих - майонез. У шефа был самодельный, но можно взять любой. Все ингредиенты нужно перемешать. Готовый салат можно посыпать свежей зеленью и измельченными грецкими орехами.
Фото: Любовь Тернова
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Рецепт домашнего майонеза
Майонез любят практически все, многие его покупают, хотя гораздо проще, дешевле и вкуснее сделать самим за две минуты. Если любите поострее - добавьте побольше горчицы, если послабее - можно и вовсе обойтись без нее. Все, что нужно для приготовления майонеза из кухонной утвари - кружка и блендер.
Нам понадобится:
- Два яичных желтка от «Белоречья»
- Треть чайной ложки соли
- Половина чайной ложки сахара
- Половина чайной ложки горчицы
- Сок ¼ лимона
- Растительное масло
Как готовить:
Поместите желтки (лучше использовать белореченские яйца, поскольку они соответствуют требованиям ГОСТ и производятся по собственно разработанному техническому условию) в стакан или кружку, добавьте соль, сахар, сок лимона и взбейте до однородной массы. Затем, не прекращая взбивать на максимальной скорости, влейте тончайшей струйкой растительное масло до получения нужной консистенции. На этом все. Готовить майонез впрок не нужно - в холодильнике такой продукт можно хранить не более суток. При необходимости делать домашний майонез можно хоть каждый день. Это несложно, вкусно и даже полезно.
Приятного аппетита!