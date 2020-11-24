Как закоптить капусту, знают в Иркутской области

Фото: Любовь Тернова

В Прибайкалье 11 ноября 2020 года зафиксировали рекорд «Самая высокая урожайность белокочанной капусты за последние 10 лет в Иркутской области». Его поставило СХАО «Белореченское», где собрали урожай капусты в объеме 777,3 центнера с гектара, а на отдельных участках даже 1122,8 центнера с гектара.

В честь этого события бренд-шеф кафе «Сердцеед» Артур Мартиросян раскрыл несколько секретов приготовления блюд из капусты. В их числе салат с копченой капустой. Блюдо получилось вкусным, ароматным и несложным в приготовлении. Впрочем, желающие могут повторить рецепт, которым поделился шеф-повар.

- Почему именно этот салат? - спросил Артур Мартиросян и сам же ответил: - Потому что он подкупает своей простотой. Главная в нем, конечно же, капуста, а еще свекла, которая обладает свойством объединять все компоненты. Очень важный момент: готовить нужно с любовью, тогда все получится.

Салат с копченой капустой

Нам понадобится:

- Капуста

- Свекла, предварительно запеченная духовке в фольге

- Корнишоны

- Полукопченая колбаса (подойдет варено-копченая «Московская» от «Белоречья»)

- Майонез, который можно приготовить дома (рецепт прилагается)

- Немного грецких орехов

Как готовить:

Капусту нашинковать тонкой соломкой и немного размять. Также соломкой нарезать варено-копченую колбасу и маринованные огурцы. Все смешать в отдельной емкости.

Фото: Любовь Тернова

Фото: Любовь Тернова

Фото: Любовь Тернова

Кстати, шеф-повар при приготовлении блюда обрабатывал капусту дымом. Если в домашних условиях это сделать невозможно, то благодаря варено-копченой колбасе салат все равно приобретет копченый вкус.

Фото: Любовь Тернова

Теперь свекла. Шеф запекал ее в фольге, обмазав небольшим количеством меда и травами - розмарином и тимьяном. Духовка должна быть разогрета до 170 градусов. Свекла готова, когда ее можно проткнуть шпажкой насквозь.

Фото: Любовь Тернова

Финальный штрих - майонез. У шефа был самодельный, но можно взять любой. Все ингредиенты нужно перемешать. Готовый салат можно посыпать свежей зеленью и измельченными грецкими орехами.

Фото: Любовь Тернова

Это полезно знать

Рецепт домашнего майонеза

Майонез любят практически все, многие его покупают, хотя гораздо проще, дешевле и вкуснее сделать самим за две минуты. Если любите поострее - добавьте побольше горчицы, если послабее - можно и вовсе обойтись без нее. Все, что нужно для приготовления майонеза из кухонной утвари - кружка и блендер.

Нам понадобится:

- Два яичных желтка от «Белоречья»

- Треть чайной ложки соли

- Половина чайной ложки сахара

- Половина чайной ложки горчицы

- Сок ¼ лимона

- Растительное масло

Как готовить:

Поместите желтки (лучше использовать белореченские яйца, поскольку они соответствуют требованиям ГОСТ и производятся по собственно разработанному техническому условию) в стакан или кружку, добавьте соль, сахар, сок лимона и взбейте до однородной массы. Затем, не прекращая взбивать на максимальной скорости, влейте тончайшей струйкой растительное масло до получения нужной консистенции. На этом все. Готовить майонез впрок не нужно - в холодильнике такой продукт можно хранить не более суток. При необходимости делать домашний майонез можно хоть каждый день. Это несложно, вкусно и даже полезно.

Приятного аппетита!