Губернаторский дневник 2021: глава Приангарья наградит 100 лучших школьников региона

Ярослав Копылов побеждал в акции "Губернаторский дневник" трижды. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пятерка в школьном дневнике - гордость для ученика, радость для родителей, а еще повод для похвалы от губернатора Иркутской области! Да-да, именно так! За отличную учебу - особая награда.

«Комсомольская правда» уже в пятый, юбилейный раз запускает полюбившуюся нашим читателям акцию «Губернаторский дневник». В ней может принять участие каждый школьник! Главное условие – много-много пятерок за любые предметы. Чем больше заработаешь наивысших оценок, тем больше шансов получить подарок от главы Приангарья Игоря Кобзева - дневник с его личным автографом. А еще ребят ждут приятные сюрпризы: праздничное чаепитие, подарки от «Комсомолки» и партнеров акции. Так, в прошлом конкурсе за победу боролись 1119 мальчишек и девчонок из разных городов и поселков региона. Наградили сотню лучших!

Испытать свои силы можно снова. Уже 23 декабря в газете «Комсомольская правда» будет опубликован первый бланк для оценок «отлично». План действий простой: аккуратно вырезать его, проставить пятерки, полученные с 1 сентября по 31 декабря, заверить подписью директора и печатью школы, а затем отправить в редакцию. Следующие три бланка выйдут в газете в 2021 году.

Напомним, акцию «Губернаторский дневник» уже в пятый раз проводит некоммерческая организация «Иркутский фонд культуры» в рамках конкурса социально-значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» при поддержке регионального правительства и «Комсомолки».

КОНКРЕТНО

Как подать заявку

Бланк, в который нужно будет внести все пятерки за первое полугодие, ищите в еженедельных выпусках нашей газеты! Не пропустите номера от 23 декабря 2020 года, а также от 13 января, 21 февраля и 11 марта 2021 года.

Итак, бланк нужно вырезать, заполнить, заверить подписью директора и печатью школы. А затем до 31 марта 2021 года отправить в редакцию «Комсомолки» по адресу: 664009, Иркутск, а/я 194. Также можно прислать отсканированный документ нам на электронку: school.kp@phkp.ru или o.kuzovleva@phkp.ru.

Подробности узнавайте по телефону: (3952) 208-004 и на сайте irk.kp.ru.