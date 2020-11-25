Названа причина пожара в школе Большого Голоустного. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Названа причина пожара в школе Большого Голоустного, который произошел ранним утром 25 ноября. Напомним, одноэтажное деревянное здание 1962 года постройки загорелось как спичка в 07.30 утра. Как раз в тот момент, когда дети и учителя собирались на уроки. Внутри находился лишь сторож, он успел спастись. Уже через пять минут пожарные приехали на место ЧП, но здание уже пылало, как факел. Отстоять его не удалось, оно выгорело дотла.

- Специалисты осмотрели место пожара, опросили очевидцев и персонал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Предварительно, причина пожара в школе Большого Голоустного – электротехническая. В школе находился вахтер, который услышал посторонний шум в правой части здания от центрального входа, где находится электрооборудование, затем сработала пожарная сигнализация.

Школа выгорела дотла. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Окончательную причину пожара в школе Большого Голоустного эксперты назовут после экспертизы изъятых вещественных доказательств.

Что еще известно о сгоревшей школе? По словам местных властей, капитального ремонта в ней не было с момента открытия, проводился лишь косметический. Хотя Из глобального заменяли кровлю и окна на пластиковые.

Теперь, главный вопрос, который волнует местных жителей – где будет учиться 71 школьник? Буквально за два дня до пожара ребята вернулись с дистанционного обучения на очное. А сгоревшая школа была единственной в Большом Голоустном. Вариантов оборудовать классы в других зданиях поселка нет. Здесь в помощь руководству школы только автобус, который успели уберечь от огня.

- Скорее всего, в первое время на нем и придется возить детей в Малое Голоустное – за 45 км по гравийной дороге, - рассказывает корреспонденту «КП-«Иркутск»» глава Большого Голустного Ольга Жукова. – Расстояние приличное, но других вариантов нет.

- Чтобы вместить всех детей, будем просить о помощи с автобусами правительство региона и минобразования, - добавляет мэр Иркутского района Леонид Фролов. – Также сделаем все, чтобы построить в Большом Голоустном новую школу.

Правда, быстро вопрос по строительству, по словам властей, решить вряд ли получится. Все дело в том, что Большое Голоустное находится на территории национального парка. Получить разрешение на строительство, непросто. Возможно, новое здание возведут на месте сгоревшего.

А пока к выяснению причин ЧП подключилась прокуратура Иркутского района, которая проверяет, как в здании соблюдались требования пожарной безопасности.

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