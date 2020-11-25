Видео пожара в школе поселка Большое Голоустное опубликовано МЧС

Видео пожара в школе в поселке Большое Голоустное. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Спасатели опубликовали видео пожара в школе поселка Большое Голоустное на Байкале. Напомним, деревянное здание загорелось 25 ноября, в 07.30 утра. Уже через 5 минут пожарные были на месте, но к этому моменту школа была полностью охвачена огнем. Отстоять ее не удалось. На кадрах видео МЧС видно, что одноэтажное деревянное здание выгорело дотла. Потушить его удалось только через два часа.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Причины ЧП выясняют дознаватели и эксперты.

Также, пока неизвестно, где продолжат обучение местные школьники.

- Это была единственная школа в Большом Голоустном, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в местной администрации. – Вопрос с переводом детей, пока решается. Глава сейчас находится на месте пожара.

К выяснению причин ЧП подключилась и прокуратура Иркутского района. Уже начата проверка исполнения требований пожарной безопасности. Видео пожара в школе поселка Большое Голоустное подтверждает, что огонь полностью уничтожил здание

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