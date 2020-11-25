Школа горит в поселке Большое Голоустное Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 25 ноября пожарные тушат пожар в здании школы в поселке Большое Голоустное. О возгорании спасателям сообщила автоматическая сигнализация в 7.29.

«К месту пожара по повышенному рангу сложности была направлены пожарная техника областных пожарно-спасательных частей посёлков Большое Голоустное и Малое Голоустное, а также пожарные расчёты МЧС России из города Иркутска», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В 7.33 специалисты уже были на месте: огонь был внутри здания, горела кровля. Школа одноэтажная деревянная – пламя распространилось на площадь в 600 квадратных метров.

«Тушение продолжается», - сказали в МЧС. – «Произошло частичное обрушение кровли. Пострадавших нет».

На место уже также приехали эксперты Испытательной пожарной лаборатории, дознаватели. Им предстоит установить точную причину возгорания.

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