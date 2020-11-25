Взрыв самогонного аппарата выбил окна в квартире в Шелехове Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Жителям дома №31 в 1-ом микрорайоне города Шелехова в Иркутской области этой ночью поспать спокойно не удалось. Примерно в полночь раздался оглушительный хлопок. В одной из квартир выбило окно на кухне, сломались межкомнатные двери, повреждена входная.

«По предварительной версии, причиной послужил инцидент с самогонным аппаратом», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Возгорания после - не было».

Несущие стены взрывом не повредились, эвакуация жильцов не потребовалась. Отселять соседей также не пришлось.

«Погибших и травмированных – нет», - отмечают спасатели.

Хозяева дома были на месте. Точная причина происшествия уточняется, работают следователи.

В Шелехове взорвался самогонный аппарат Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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