Взрыв самогонного аппарата выбил окна в квартире в Шелехове
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Жителям дома №31 в 1-ом микрорайоне города Шелехова в Иркутской области этой ночью поспать спокойно не удалось. Примерно в полночь раздался оглушительный хлопок. В одной из квартир выбило окно на кухне, сломались межкомнатные двери, повреждена входная.
«По предварительной версии, причиной послужил инцидент с самогонным аппаратом», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Возгорания после - не было».
Несущие стены взрывом не повредились, эвакуация жильцов не потребовалась. Отселять соседей также не пришлось.
«Погибших и травмированных – нет», - отмечают спасатели.
Хозяева дома были на месте. Точная причина происшествия уточняется, работают следователи.
В Шелехове взорвался самогонный аппарат
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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