«Белореченское» бьет рекорды

Небывалый урожай капусты получило в этом году сельхозпредприятие Иркутской области. Фото: Любовь Тернова

В Приангарье 11 ноября 2020 года зафиксировали рекорд «Самая высокая урожайность белокочанной капусты за последние 10 лет в Иркутской области». Это достижение СХАО «Белореченское». На полях предприятия собрали небывалый доселе урожай капусты - 777,3 центнера с гектара, а на отдельных участках 1122,8 центнера с гектара.

Капусту нескольких сортов выращивают в Усольском районе. Это среднеспелый гибрид Ларсия (F1), позднеспелый гибрид голландской селекции Коля (F1) и белокочанный гибрид из Нидерландов Леннокс (F1). Все сорта подходят как для использования в свежем виде, так и для переработки, в том числе для квашения.

В честь рекордного урожая капусты в Иркутске организовали праздник, в рамках которого шеф-повар Артур Мартиросян дал мастер-класс, приготовив несколько блюд из капусты. Одно из них - капустный салат с говядиной. Воссоздать его несложно, но для подготовки овощей потребуется время. Результат обязательно порадует – салат получается вкусным и сытным.

Рецепт капустного салата с говядиной

Фото: Любовь Тернова

Что понадобится:

Свежая капуста

Баклажан

Цукини

Болгарский перец

Отварная говядина

Листья салата

Маринованный лук

Сыр «Пармезан»

Соевый соус

Как готовить

Баклажаны, кабачки и болгарский перец нарезать дольками и обжарить в небольшом количестве растительного масла до румяной корочки, которая придаст блюду особый аромат. Капусту нарезать небольшими ромбами и обжарить, добавив в конце немного соевого соуса. Отварную говядину нарезать тонкими пластинами. Добавить предварительно замаринованный репчатый лук. Смешать в миске все подготовленные ингредиенты и измельченные листья зеленого салата. Блюдо готово.

Фото: Любовь Тернова

Фото: Любовь Тернова

Фото: Любовь Тернова

Как замариновать лук

Смешать нарезанный полукольцами лук с небольшим количеством сахара и соли, сбрызнуть рисовым или винным уксусом (4 - 8%). Через пять минут маринованный лук готов.

КОНКРЕТНО

СХАО «Белореченское» - сельхозпредприятие, которое на протяжении нескольких десятков лет поставляет на рынок Приангарья продукцию высочайшего качества. Сегодня на его долю приходится 25% от произведенной всеми сельхозпредприятиями Иркутской области продукции.

Помимо яиц, молока, куриного мяса, говядины, колбас, полуфабрикатов, пшеницы - целого спектра направлений сельского хозяйства, предприятие успешно освоило производство и хранение капусты, картофеля, свеклы, моркови, лука. Голландская технология позволила существенно увеличить урожайность и снизить потери при хранении овощей. Контроль качества «от поля до полки» гарантирует потребителю лучший продукт на рынке.

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