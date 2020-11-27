Сибиряк после расставания с девушками публикует их фото на сайтах интим-знакомств. Мужчину ищут следователи. Фото: СУ СК России по Забайкалью.

В Забайкалье ищут 32-летнего жителя Читы Павла Худякова, который мстит девушкам после расставания. По версии следствия, ловелас знакомится с дамами, начинает с ними общаться, ухаживает. Но, после конфликта и скорого расставания, от романтического поведения мужчины не остается и следа. Сибирский Дон Жуан берет фотографии со страниц своих бывших в соцсетях, и распространяет их по интернету. Кроме этого, он выкладывает данные их частной жизни.

- Снимки девушек он ставит в анкеты на сайтах интим-знакомств, - рассказали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. – Пока известно, что таким образом он подставил двух девушек.

Если вина жителя Читы подтвердится, то в отношении него могут возбудить уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Всех, кто знает о местонахождении мужчины, просят обращаться в Главное управление СУ СК России по Забайкалью. При этом, следователи гарантируют конфиденциальность.

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