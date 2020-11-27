Из-за запрета на корпоративы иркутяне бросились снимать загородные дома на Новый год Фото: Михаил ФРОЛОВ

До Нового года - месяц. Как отмечать - вопрос. Рестораны и кафе отменили праздничные программы, на корпоративы табу. И даже в сквере Кирова, у главной елки, не будет традиционной большой горки, а резиденция Деда Мороза станет виртуальной. Все из-за коронавируса. Запреты оправданы: в такой непростой ситуации провести каникулы дома, в тихом семейном кругу, ведь главная цель - остановить распространение коварной инфекции. Однако и сидеть в четырех стенах, признаться, не хочется. Найти бы золотую середину, чтобы и праздник не прошел мимо, и статистику зараженных не пополнить…

30 тысяч - за загородную ночь

«Коттеджи!», – воскликнули россияне, придумывая выходы из ситуации (а иркутяне не исключение), и бросились искать частные дома с банькой и мангалом, где никого не смутит громкая музыка и можно отметить праздники компанией. И выбора таких домов, к слову, уже почти не осталось…

Вот, например, в пяти минутах от микрорайона Юбилейного (судя по всему, в одном из коттеджных поселков) на Новый год сдается «элитный новый дом» для супругов или большой семьи. Просторный - 200 квадратов, два этажа, со всеми удобствами, а бонусом - музыкальная колонка. Владельцы настолько заинтересованы в клиентах, что готовы даже заказать праздничные угощения в кафе или ресторане. Цена указана: 12 тысяч за восемь человек. Но это в объявлении. По факту, конечно, новогодняя ночь в съемном жилье явно обойдется в два-три раза дороже.

- Опоздали! На Новый год дом уже занят, - заявила владелица, сняв трубку.

Смотрим дальше. Коттедж чуть поменьше, площадью 180 квадратов, на улице Шевцова в Иркутске. Все тусовочные прелести есть: сауна, караоке, мангал. Правда, с 31 декабря по 2 января тоже стоит бронь.

Ладно, а если отдохнуть не в черте города, а, скажем, на Байкальском тракте? Роскошной загородный особняк, как его описали авторы объявления, вблизи Иркутского водохранилища, с настоящей банькой…

- На Новый год ничего не осталось, - вздыхает менеджер. Оказалось, это небольшая компания по загородной недвижимости. - Хотя нет, погодите! Есть один домик, правда, тесноват - всего две спальни, кухня и без изысков. Стоит 30 тысяч рублей.

Таких вариантов в Иркутске и районе - чуть больше десятка, и практически все уже заняты. За новогодний праздник вне дома сибиряки, невзирая на дороговизну, готовы раскошелиться.

Дачи тоже в цене

Более бюджетный вариант - дачи. Их тоже расхватывают. Кто-то на самый Новый год, кто-то на все праздники, чтобы провести их на свежем воздухе. Пожить денек в небольшом теплом домике в СНТ под Иркутском или по Байкальскому тракту, судя по объявлениям в интернете, стоит минимум 1000 рублей в сутки. А если продлить каникулы отпуском, то владельцы готовы сделать небольшую скидку - вместо 30 тысяч за месяц возьмут 25 тысяч.

Как сообщал сайт irk.kp.ru, из-за коронавируса спрос на аренду домиков подскочил еще весной - по оценкам риелторов, примерно на 30%. Сидения в четырех стенах многие не выдержали, особенно те, кто на удаленке, а перспектива встретить так же Новый год еще больше подогрела интерес.

- Спрос на аренду домов на новогодние праздники увеличился на 31% от показателей прошлого года, - подтверждает генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. - Цены на услуги выросли на 30 - 40%.

А может, на турбазу?

А вот на Байкале пока такого ажиотажа нет. Хотя в бревенчатом домике на берегу Малого Моря встретить 2021-й год даже дешевле, чем снимать частный коттедж вблизи Иркутска. Ночь за двоих - от трех тысяч рублей, завтрак включен. Неделя с 1 по 7 января - от 19 тысяч.

- Места на Новый год есть, выбирайте, - радуются звонку менеджеры турбаз на Ольхоне. - Неблагоустроенный номер на двоих с 1 по 7 января обойдется в 18 - 22 тысячи рублей. Отрицательный тест на коронавирус требовать не будем, но иметь при себе маски и санитайзеры - обязательно!

В Аршане есть варианты в два раза дешевле. Снять небольшой домик с удобствами, мангалом и видом на горы на новогодние праздники можно за 9600 рублей. Свободных номеров почти не осталось.

Как еще противостоят коронавирусу в местах отдыха? Основные правила ввели весной, и это не только дезинфекция после гостей и ношение масок.

- Деятельность гостиниц, отелей, баз отдыха, турбаз, кемпингов, фермерских гостевых домов на территории Иркутского, Ольхонского и Слюдянского районов разрешена только при условии размещения гостей в номерах с отдельным входом с улицы, - рассказывают в Федеральном агентстве по туризму. - Запрещено использование бассейнов, спа, соляриев, саун.

ЗВОНОК В РОСПОТРЕБНАДЗОР

Чем больше гостей, тем выше вероятность заразиться

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Приангарье напряженная, поэтому рекомендуем встретить Новый год дома, в тесном кругу, а никак не в шумной компании с друзьями и коллегами. Ведь чем больше гостей, тем выше вероятность заразиться, неслучайно же корпоративы в регионе под запретом, - предупреждают в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. - И даже если вы захотите снять загородный дом или дачу только для своей семьи, риск все равно есть, ведь частные владельцы не гарантируют дезинфекцию после прошлых арендаторов. Чего не скажешь о гостиницах и турбазах, где меры строгие.

КОМПЕТЕНТНО

Владимир ЗЛОБИН, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии, директор НИИ Биомедицинских технологий Иркутского государственного медицинского университета:

Сыграйте в снежки или покатайтесь на коньках

- Если собираетесь на турбазу, сначала позвоните туда и расспросите, соблюдаются ли там все санитарные правила. Не рискуйте здоровьем. Безопаснее, разумеется, встретить Новый год дома. Но не стоит звать в гости большую компанию, чтобы не повышать риски заразиться! За рубежом, например, существует такая рекомендация: приглашать не больше двух-трех семей, но и это может быть рискованно, ведь никто не станет сидеть за накрытым столом в маске и на расстоянии в 1,5 метра!

Так как же разнообразить праздник? Выйти на улицу, подышать свежим воздухом, поиграть в снежки, покататься на катке или горке - это безобидные развлечения. При активном движении как раз-таки соблюдается социальная дистанция. Но если увидите, что в очереди на горку или возле катка собралась большая толпа (а среди детей могут быть бессимптомные носители COVID-19), то лучше не рисковать.

КСТАТИ

Корпоративы на природе тоже под запретом

- Принято решение ввести дополнительные ограничительные меры, - напомнил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. - Когда в области эпидемия и такая ситуация с заболеваемостью, никаких массовых мероприятий быть не должно. Исполнение запрета будет исключительно зоной ответственности руководителей предприятий.

То есть начальство должно проконтролировать, чтобы отмена новогодних корпоративов в Иркутске и других городах и поселках соблюдалась строго, чтобы коллективы тайком не устроили рождественские посиделки. Причем не только на рабочем месте, но и на турбазах, в кафе или ресторанах.

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