Аренда дач в Иркутске: из-за коронавируса спрос вырос на 30%

- Эх, хорошо бы дачу купить... ну или хотя бы снять на лето, - мечтательно вздыхаю, просматривая в интернете объявления о продаже загородной недвижимости и аренде дач в Иркутске.

А что? На моря в ближайшие время не уехать, да чего там – гулять по улице нельзя даже, а проводить выходные в душных квартирах, а тем более отпуск, такое себе занятие. А на своих шести сотках овощи выращивать не обязательно. Подышать свежим воздухом – уже в данный отличный отдых. А если еще и баня есть - вообще красота!

Видимо, такая мысль посетила не только меня. Специалисты по недвижимости говорят, что из-за коронавируса на дачи резко вырос спрос. Причем пока не на покупку, а именно на аренду.

- Увы, не все люди уверены, что сохранят стабильный заработок. Поэтому не хотят тратиться на покупку загородных домиков, - рассказывает директор одного из риелторских агентств Иркутска Константин Козлов. - А вот снимать их стали на 30% активнее. Думаю, в апреле-мае иркутяне расхватают все дачи. Почему? Это неплохой вариант самоизоляции на время карантина. Сейчас дачами, в основном, интересуются семейные пары в возрасте от 30 до 50 лет, которые воспитывают детей. Ведь в городе сейчас погулять нельзя, а так хоть на дачном участке ребятишки порезвятся, да и сами родители отдохнут.

А теперь о ценах. Судя по объявлениям на популярных сайтах продаж, аренда дач в Иркутске - недешевое удовольствие. В Иркутском районе предлагают снять просторные двухэтажные домики с бытовой техникой за 18-20 тысяч рублей в месяц. Плюс комиссия или залог в такой же сумме, вот и выходит, что владельцу нужно отдать порядка 30-40 тысяч. Эти цифры подтверждают и аналитики.

- Средняя стоимость аренды дачи в Иркутской области составляет именно 31,1 тысячи рублей, - рассказывается в исследовании портала «Мир квартир». - По сравнению с прошлой весной, эта цифра возросла на 10%. Регион находится в середине рейтинга цен. Самые дорогие загородные дома под съем в Московской области – 57,4 тысячи рублей, а самые дешевые в Кабардино-Балкарии – 10,2 тысячи рублей.

Приценимся и на тот случай, если захочется обзавестись собственным «домиком в деревне». Скажем сразу - за 100 тысяч рублей можно купить разве что деревянную лачугу площадью в 20 квадратов, без электричества и с летним водопроводом. Зато с участком в семь соток и в черте города. А за 350 тысяч уже предлагают двухэтажные дачи со светом и удобренной землей.

- Если дача вам нужна для того, чтобы ненадолго приезжать туда летом с семьей, то есть подходящие варианты в пределах полумиллиона рублей, - продолжает Константин Козлов. - Правда, дом будет небольшой, да и о бане в таком случае речи не идет. Но хоть что-то. А вот теплый коттедж с мансардой, участок в 5-8 соток с плодородной землей и баня в комплекте обойдутся вам в кругленькую сумму - 1,5-2 миллиона рублей. Зато в такой даче можно прописаться и жить там круглый год, как в квартире.

Самые элитные загородные дома у нас на Байкальском тракте - этакая иркутская «Рублевка». По словам риелторов, большой выбор дач есть на Александровском и Голоустненском тракте, а бюджетные варианты стоит поискать на Мельничном тракте. Отовсюду добираться до Иркутска, в принципе, не слишком далеко - около получаса на автомобиле.

- Выбирая дачу, обратите внимание, чтобы участок был на возвышенном месте и хорошо освещался солнцем, - советует специалист по недвижимости. - Это важно, иначе весной и летом участок может подтапливать талыми водами.

Добавим, что и для аренды дач в Иркутске это тоже важно.

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