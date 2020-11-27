Блогер и маникюрщица Леди Коготок вырывала клиенткам ногти с корнем, «избавляя от болезней»

Блогер из Москвы и маникюрщица Леди Коготок вырывала клиенткам ногти с корнем, «избавляя от болезней». Фото: соцсети

#СТОПДЗЫК. Вот уже два года по Сети гуляет такой хештег. Те, кто натыкались на эти фото и видео, едва ли забудут. Окровавленные пальцы на руках и ногах, выдранные с мясом ногти, страшные шрамы… Методам мастера маникюра и педикюра Елены Дзык позавидовали бы садисты всех масштабов. Но клиенты блогерши из Московской области вовсе не считали себя жертвами средневековых пыток. Наоборот, шли к ней сами и платили сумасшедшие деньги… Теперь Леди Коготок, как сама Дзык именовала себя и свою империю, ждет отправления по этапу после приговора суда, а по всей стране продолжают всплывать жуткие истории пострадавших от ее «волшебных щипчиков»…

Самоучка с криминальным прошлым

Рыжеволосая, улыбчивая, с мелодичным голосом… - на Ютуб-канале 50-летней блогерши из Московской области Елены Дзык до сих пор размещены десятки роликов. На одном она со своими помощниками срывается в Курган и спасает мальчика, чья мать отправила Елене фото изуродованного пальца на ноге сына и мольбой сделать что-нибудь, на другом – она уже в Казани, наведывается в дом престарелых, и помогает решить проблему сразу 32 пенсионеров с травмированными ногтями.

«Не буду рассказывать о своей жизни, но бОльшую ее часть я занимаюсь ногтями, - пишет Елена на страничке в соцсети. – «Я в совершенстве владею всеми современными и классическими технологиями ногтевого сервиса. Сейчас живу в Москве, у меня своя студия, которая приносит до 5 тысяч долларов в месяц. А еще я каждый день просыпаюсь с улыбкой…».

Все ролики собирали большое количество благодарных откликов. Подписчики, которых на одном только ютуб-канале 350 тысяч, взахлеб рассказывали, как используя советы гуру мастера маникюра, самостоятельно решали проблемы с ногтями. Даже такого уровня сложности, какие не смогли бы решить и врачи-подологи (занимаются в том числе коррекцией ногтевой пластины при поражениях и деформации – прим. Ред.).

- Я подсела на ролики Елены в 2017 году, - рассказывает "КП"-"Иркутск" врач-дерматолог из Хабаровска Светлана Опанасенко. – Интересно. Елена с помощью ручных инструментов - пилочек, кусачек - делала людям отличную зачистку поврежденных ногтей, исправляла их. В общем, хорошо выполняла работу врачей-подологов. Где Дзык этому научилась? Она не скрывала, медицинского образования у нее нет. Никаких сертификатов тоже не показывала. Честно признавалась, что самоучка.

Леди Коготок за работой. Иногда ей хватало одного взгляда, чтобы убедить пациента в своей правоте. Фото: скриншот с видео на официальном канале «Леди Коготок» в Ютуб.

О своей биографии, Елена Дзык действительно ничего не рассказывала ни в соцсетях, ни в роликах. И на то была причина. Ее Светлана Опанасенко узнала много позже - во время суда над кровавым мастером. Какая лицензия медика, какой мединститут? За плечами Леди Коготок вообще всего 8 классов школы в родном поселке Ростовской области. Зато женщина прошла другие университеты. Тюремные. В 2001 году она получила 7 лет за убийство, правда, вышла досрочно – осенью 2004-го по УДО через 1 год и 9 месяцев. Вот на свободе-то и освоила ремесло маникюрных дел мастера. А потом будущая «Леди Коготок» вновь загремела за решетку. Задумала открыть свой салон, но вот денег взять было негде. Помогли знакомые, в том числе ее же клиентки. Брали кредиты от 30 до 100 тысяч рублей и отдавали Леди Коготок.

- Не хотите ли у меня пройти обучение и потом устроиться на работу? – сладко пела в уши одним. – Вот только денег на материалы, оборудование не хватает…

- У меня московская прописка, заем не одобрят, - давила на жалость другим.

- Судимость непогашенная… - честно признавалась третьим.

И люди помогали. Деньги, конечно, Дзык не возвращала. Суду удалось доказать тогда 9 эпизодов мошенничества Дзык. Ее приговорили к 3,5 годам заключения. На свободу маникюрщица вышла в 2011 году. И тогда-то раскрутилась уже по-крупному…

Инструменты, которыми работала Елена Дзык. Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

«Леди Коготок и коготок-мафия»

Итак, после освобождения Леди Коготок перебралась в Подмосковье, а уже 2013 завела тот самый Ютуб-канал. Ролики, видео, сотни благодарных отзывов, - дела быстро пошли в гору. Настолько хорошо, что вскоре Дзык принялась за семинары.

- В 2017-м я оказалась в Москве на курсах повышения квалификации, - продолжает Светлана Опанасенко. - И увидела в соцсетях, что Елена Дзык в это же время проводит семинар для всех желающих. Светлана, решила его пройти, чтобы вживую посмотреть, как работают настоящие мастера. Заплатила 38 тысяч рублей – И не пожалела. Еленой я, как и другие ее клиенты, были довольны. Четыре дня семинара мы жили в съемном доме, где нас кормили и обучали. Выезжали на практику в дома престарелых, к людям, которые просили у нее помощи в соцсетях. Меня восхищало, как Елена общалась с людьми. Называла всех клиенток «Мои девочки». Взглянув на поврежденный ноготь, она уверенно ставила диагноз. Причем объясняла простым, доступным языком. Собственно, таким подходом и подкупала. Простая русская женщина, уверенная, аргументирует каждое слово, клиентов не отсеивает - не гнушается помогать старикам, с неприятными проблемами.

Параллельно раскручивался и бизнес Елены. В видеороликах начала мелькать реклама ее уже собственного бренда «Леди Коготок». Торговала фирма Дзык инструментами для маникюра и педикюра, средствами ухода, расходными материалами для работы с ногтями. Дела шли в гору. Елена открыла несколько офисов и школ по обучению мастеров, обзавелась целым штатом «верных делу» людей, а точнее - свитой, которую Дзык называла «коготок-мафией».

Леди Коготок с подарками от своих учениц, которые восхищались ей до кровавых операций. Фото: скриншот с видео на официальном канале «Леди Коготок» в Ютуб.

Кровавое турне

В 2018 году блогерша раскрутилась так, что словно популярный артист, отправилась с практическими семинарами в чес по стране. Посетить она планировала не только юг и запад страны, но и Сибирь с Дальним Востоком. В каждом городе, куда приезжала «Леди коготок», поклонники ее таланта выстраивались в очередь, чтобы записаться на курс. Не останавливала их и стоимость семинара - от 30 до 100 тысяч рублей. Вот и 33-летняя подписчица из Якутска Светлана (женщина не хочет называть фамилию), узнав, что с 5 по 9 июля 2018 года, Елена выступит в Иркутске, села с мужем в машину, и помчалась в Приангарье.

- Я тоже смотрела ее канал с 2017 года, - рассказывает Светлана. – Контент там действительно был вполне адекватный. Да и Елена производила впечатление знающего человека. Она говорила, что в каждой семье есть бабушки, дедушки, у которых проблемы с ногтями и мы должны им помогать. Я поверила ей, и не пожалела заплатить за курс 50 тысяч рублей.

В Иркутске семинар практически ничем не отличался от московского. Все тот же съемный дом на окраине города, около 10 учеников, пациенты с разными патологиями, и «коготок-мафия» рядом. Вот только методы, которые стала применять Елена Дзык, сильно удивили некоторых ее поклонников.

- Просто взглянув на мои ноги, Елена сказала, что у меня серьезная болезнь, из-за которой меня может парализовать, - говорит Светлана из Якутска. - Объяснять толком ничего не стала. Мол, все равно не поймешь медицинские термины. Пообещала вылечить. «Мастера» из ее команды обкололи меня мощным обезболивающим, затем положили на кушетку, и со словами «Не переживай, вырастут новые», вырвали ногти на пяти пальцах одной ноги.

Пальцы – в фарш

Как уже позже узнала Светлана, у нее не только удалили ногтевые пластины, но и

повырезали мягкие ткани, надкостницу большого пальца. По словам сибирячки, операцию ей проводили обычными маникюрными щипчиками. Как женщина выдержала эту средневековую пытку? С помощью лошадиной дозы анальгетика.

- В первое время болей не было, - говорит Светлана. - А потом начались сильные приступы. Я два месяца просидела дома, так как просто не могла ходить. От болей началась депрессия. Особенно плохо стало, когда нормальные врачи сказали, что ногти уже не отрастут. Я позвонила Елене, просила вернуть деньги. Она ответила, что я ничего не докажу. Деньги, мол, взяла за обучение, которое успешно провела.

Сама же «Леди Коготок спокойно поехала на «гастроли» в Хабаровск. Там, на семинар к своему учителю записалась Светлана Опанасенко.

- Решила показать ей наше дальневосточное гостеприимство, - говорит Светлана. – Накупила в подарок рыбки, крабов. А заодно и заплатила за семинар 50 тысяч рублей. Но лучше бы я с ней больше не встречалась. Елена начала рассказывать мне про страшную болезнь - гранулему, которая может быть причиной рака, ишемической болезни сердца или диабета. Чтобы ее избежать, нужно удалить ногти на ногах. Так и сказала: «Тебе могу сделать бесплатно, но только тебе».

Светлана вежливо отказалась. А через несколько минут пришла в ужас, увидев, что подобную процедуру Дзык провела другой клиентке.

- Она обколола ее обезболивающим, напшыкала спортивную заморозку и с корнем вырвав ногтевые пластины со всеми тканями, превратила пальцы в фарш, - говорит Светлана. – Почему я не спросила ее, зачем это нужно? Я вообще не знала, что делать. Спорить с Дзык бесполезно, пациенты и ученики довольны. К тому же с этого семинара она заработала около 600 тысяч рублей. Думаю, если я сейчас начну возмущаться, просто не выйду…

Момент одной из операций Леди Коготок. Фото: скриншот с видео на официальном канале «Леди Коготок» в Ютуб.

Возомнила себя мессией?

Списавшись с другими подписчиками Елены Дзык, Светлана Опанасенко узнала, что подобные методы «лечения» «Леди Коготок» опробовала еще на нескольких человек. Все пострадавшие рассказывали про философию блогерши так: «Ногти - вещь ненужная и даже вредная для человека». По мнению "кровавой педикюрши", ногтевая пластина не дает коже дышать и под ней размножаются бактерии, вызывающие диабет и даже рак. Это подтверждает еще одна подписчица и жертва Леди Коготок Ольга Фрейберг. Она посетила семинар в Хабаровске.

- Меня Елена также запугала гранулемой, - рассказала Ольга Фрейберг. – По ее словам, под ногтями есть какие-то узелки, от которых все проблемы в организме и происходят. Она была убеждена в том, что нашла панацею от всех болезней. Чтобы избавиться от гранулемы, Елена и ее сподвижники начали вырезать ногти под корень. Мне показалось, что человек просто сошел с ума на фоне своей популярности - возомнил себя всезнающим мессией и начал калечить людей на камеру.

Все жертвы Елены Дзык объединились. Сначала создали группу в мессенджере, а затем начали рассылать свои истории и фотографии блогерам и в СМИ. Вся сеть узнала об операциях Дзык, когда известный мастер маникюра и блогер Наталья Голох выложила видео, в котором рассказала о методах работы Леди Коготок. Против гуру из Московской области выступили мастера по всей стране. У женщины даже появились зловещие прозвища «Кровавый мастер педикюра», «мясник-самоучка», а Дзык же продолжала работать. И даже вышла на связь с передачей Андрея Малахова. В телефонном разговоре со студией назвала возмущенных клиентов «придурками, и кучкой тварей, которые просто хотят заполучить деньги за курс обратно». По ее словам, через месяц все раны у пациентов должны были зажить. Правда, вскоре, она все же удалила ролики с канала, закрыла главный офис, распустила часть «свиты» и скрылась, постоянно меняя адреса проживания.

- Зачем выдирала людям ногти, ответа у меня нет, - говорит Светлана Опанасенко. - Ведь с тех, кто платили за семинары, дополнительные деньги не брала, только с тех, кто пришли специально за решением проблем. И ценообразование тоже непонятно, одни ей платили по 9 тысяч рублей, другие по 27. Наверное, по внешним данным оценивала толщину кошелька клиента…

Приговор вынесен, но точку ставить рано

Охотницу за чужими ногтями задержали летом 2019 года в Московской области и этапировали в Хабаровск, где от ее «услуг» пострадали 10 человек. Женщине было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размерах и оказании медицинских услуг без лицензии, повлекшее причинение вреда здоровью. 6 ноября 2020 года суд приговорил Елену Дзык к пяти годам колонии общего режима. Правда, ставить точку в этом деле еще рано.

- Этот приговор лишь по пострадавшим из Хабаровска, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. – Ведь женщина проводила свои семинары и операции в 6 регионах страны. Поэтому материалы уголовного дела выделены и направлены в эти территории. Там ее будут судить отдельно. На суде признавать вину Елены Дзык отказалась, настаивая на том, что клиенты были благодарны ей за разработанную методику лечения. Сейчас она по-прежнему в СИЗО, так как собирается обжаловать приговор.

- Я признана потерпевшей в Иркутске, - заключает якутянка Светлана, которая теперь вынуждена носить специальную обувь. – Буду подавать иск на возмещение морального вреда. Жду, когда начнутся следственные действия в Иркутске.

А что сейчас с бизнесом Елены Дзык? Да, «коготок-мафия» распущена, новых видео на канале нет, соцсети не пополняются. Зато работает интернет-магазин «Леди Коготок». Там до сих пор можно заказать любые маникюрные принадлежности.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Роман КРАВЦОВ, адвокат:

"Срок увеличится"

- В том, что Елену Дзык сначала осудили по хабаровским преступлениям, ничего удивительного нет. Дела, конечно, можно было объединить в одно. Но в любом случае по каждому эпизоду нужно было проводить отдельное расследование. Да, сейчас приговор есть, но будут новые. Ее должны этапировать в города, где есть потерпевшие, проводить следствие и судить. К одному наказанию, присоединят второе, третье, - так срок, конечно, увеличится. На сколько? Не угадаешь. В зависимости от тяжести преступлений, количества пострадавших, вреда здоровью, который был причинен. Но думаю, что ждать колоссальных сроков не придется, лет на 15-20 она вряд ли загремит.

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