«Отдала 50 тысяч рублей, чтобы у меня вырвали ногти на ногах»: в Иркутске ищут жертв мошенницы Леди коготок

В Иркутске ищут жертв Леди Коготок. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Кровавый Мастер Педикюра, Мясник-Самоучка, Леди Коготок… - каких только зловещих прозвищ не давали в интернете 50-летней Елене Дзык из Московской области. Эта женщина с 2013 года вела аккаунты в соцсетях, где учила подписчиков ухаживать за ногтями, давала рекомендации по их реконструкции и восстановлению. На самом деле она, не имея медицинского образования, брала с людей круглые суммы и под разными предлогами убеждала сделать операцию ради здоровья и просто вырывала им ногти с корнем. При этом ей настолько доверяли, что в 2018 году Дзык поехала по России с практическими семинарами.

«Мастер педикюра и маникюра с 27-летним стажем, наглядно покажу и объясню приемы работы с вросшими, пораженными грибком, поврежденными другими горе-мастерами ногтями», - так рекомендовала себя Елена в своих видеороликах на YouTube-канале, который собрал около 300 тысяч подписчиков.

В каждом городе, который посещала Леди Коготок, находились поклонники ее таланта. Не останавливала их и бешеная стоимость семинара - от 30 до 100 тысяч рублей. Вот и 33-летняя подписчица Светлана из Якутска (фамилию женщина называть не хочет. - Ред.), узнав, что с 5 по 9 июля 2018 года Елена Дзык выступит в Иркутске, поехала с мужем на машине в Приангарье.

- Я хотела обучиться ногтевому сервису, - рассказывает "КП"-"Иркутск" Светлана. - Заплатила за семинар 50 тысяч рублей. И попалась на удочку… Просто взглянув на мои ноги, Елена сказала, что у меня серьезная болезнь, из-за которой меня может парализовать. Объяснять толком ничего не стала, мол, все равно не пойму медицинских терминов. Пообещала вылечить. Мастера из ее команды обкололи меня мощным обезболивающим, затем положили на кушетку и со словами «Не переживай, вырастут новые», вырвали ногти на пяти пальцах на ноге.

Как уже позже узнала Светлана, у нее не только удалили ногтевые пластины, но и вырезали мягкие ткани, надкостницу большого пальца. По словам сибирячки, операцию ей проводили обычными маникюрными щипчиками.

- В первое время болей не было, - говорит Светлана. - А потом начались сильные приступы. Я два месяца просидела дома, так как просто не могла ходить. Особенно плохо стало, когда нормальные врачи сказали, что ногти уже не отрастут. Я позвонила Елене и устроила скандал. Просила вернуть деньги. Она ответила, что я ничего не докажу. Деньги, мол, взяла за обучение, которое успешно провела.

Списавшись с другими подписчиками Елены Дзык, Светлана узнала, что с ними Леди Коготок поступила точно так же. Вскоре пострадавшие из разных уголков страны объединились и начали писать заявления в полицию. Женщину задержали летом 2019 года в Московской области, и этапировали в Хабаровск, где от ее «услуг» пострадали 10 человек. Женщине было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и оказании медицинских услуг без лицензии, повлекших причинение вреда здоровью. В ноябре 2020 года суд приговорил Елену Дзык к пяти годам колонии общего режима.

Ставить точку в этом деле еще рано. Сейчас следователи разыскивают еще одного потерпевшего, который проходил курс у Леди Коготок в Иркутске. Пока у СК есть только фотография мужчины.

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