Погода на Новый год 2021 в Иркутске: декабрь будет на 1-2 градуса теплее нормы

Какой будет погода на Новый год 2021 в Иркутске, появляются предварительные прогнозы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Какой будет погода на Новый год 2021 в Иркутске? Интересно всем. Наверняка, из-за пандемии и отмены корпоративов многие подумывают отметить торжество на свежем воздухе. А вирусологи советуют активные виды отдыха вроде катка и игры в снежки. Но насколько морозной и снежной выдастся самая волшебная ночь в году, пока можно выяснить лишь приблизительно.

Итак, ноябрь в этом году выдался аномально теплым из-за атлантических циклонов. Синоптики говорят, что немного больше, чем обычно, прогреется воздух и в декабре.

- Среднемесячная температура воздуха в декабре ожидается на 1 - 2 градуса выше нормы, - рассказала КП-Иркутск замначальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - В начале месяца на западе и юге Приангарья, в том числе в Иркутске, похолодает до -15…-20 градусов днем и до -23…-28 ночью. В северных районах днем -22…-29, ночью -30…-35.

Так какой же будет погода на Новый год 2021 в Иркутске? К концу декабря, по предварительным прогнозам, в городе может слегка потеплеть. Столбик термометра по ночам начнет колебаться от вполне комфортных для сибиряков -15 до ощутимого морозца -18…-23. А на севере Приангарья по ночам ожидается до -25 градусов.

С уверенностью говорить о том, какой будет погода на Новый год 2021 в Иркутске, еще рано. Остается надеяться, что небесная канцелярия подарит нам снежную, красивую и не слишком морозную ночь - в самый раз для прогулок на свежем воздухе.

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