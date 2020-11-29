Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 ноября: в каких районах меньше 100 заражений

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 ноября показывает, что больше всего заболевших - в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 ноября. По ней видно, что больше всего новых случаев заражения COVID-19 - в Иркутске и Братском районе. Картина меняется каждый день. Например, еще накануне в антилидерах, кроме областного центра, были другие крупные города - Усть-Илимск, Братск и Ангарск. Об этом сообщал сайт irk.kp.ru.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 ноября: число заболевших перевалило за 32 тысячи

В Иркутске зарегистрировано больше всего зараженных инфекцией с начала пандемии - 13166 человек. На втором месте Ангарск с 3173 заболевшими, на третьем - Иркутский район, где заразу подхватили 2085 жителя.

Недавно в красную зону попал соседний Эхирит-Булагатский район, там в общем счете 887 инфицированных. Также напряженная обстановка в некоторых северных территориях. Это Братск (2040 пациентов), Усть-Кутский район (1916), Усть-Илимск (1510), Бодайбо (1018).

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 ноября: есть территории, где меньше сотни заболевших

Однако есть места в Приангарье, куда COVID-19 не проник в таких количествах. Меньше сотни случаев заражения за все время отмечено в Ольхонском, Аларском, Качугском, Тулунском, Балаганском, Жигаловском, Усть-Удинском, Чунском и Мамско-Чуйском районах. Особенно выделились Зиминский район, где было зарегистрировано 11 случаев коронавируса, и Катангский район, где подхватили заразу всего семеро человек.

Так выглядит карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 ноября.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 ноября. Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом в Приангарье.

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