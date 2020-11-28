Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 ноября.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 ноября. Смотрим ее. Вполне очевидно, что лидер по новым случаям заражения COVID-19 - по-прежнему региональный центр. Здесь поставлено за сутки еще 60 диагнозов, а общее число заразившихся уже 13 тысяч 092.
Все остальные территории, входящие в условную "красную зону", также дают самый ощутимый прирост. На карте распространения коронавируса в Иркутской области на 28 ноября этим цветом выделен Усть-Илимск. В этом городке на севере региона COVID-19 пошел в рост недавно, но очень быстро. Вот и на 28 ноября у этого города вторая позиция по числу новых инфицированных -31 и шестое место по числу больных - 1494. Братск, вплотную приблизившийся к тройке лидеров антирейтинга, прибавил в количестве заразившихся еще 28. Всего в северной столице поставлено 2040 диагнозов.
Где же, согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области на 28 ноября, ситуация сложнее? Кроме центра региона, это Ангарск. В городе зафиксировано 3173 случаев заболевания, из них за прошедшие сутки - еще 24 случая. Третье место в общем списке по числу подхвативших COVID-19, у Иркутского района - 2075.
Также много больных (эти территории тоже входят в список опасных), в Усть-Куте, он замыкает пятерку с 1916 случаями, Бодайбо - 1006 и Эхирит- Булагатском районе - 873.
Напомним, как уже сообщал КП - Иркутск,всего в Приангарье с начала пандемии у 31 812 человек официально подтвержден диагноз COVID-19.
Карта карте распространения коронавируса в Иркутской области на 28 ноября:
Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 ноября.