«Спасибо, люди в белых комбинезонах!»: учительница, поборовшая COVID-19, благодарит врачей. Фото: личный архив.

«Хочется сказать слова искренней благодарности персоналу хирургического отделения Баяндаевской районной больницы, перепрофилированной в ковидный госпиталь. Спасибо большое медсестрам Зудаевой, Шобохоновой, Барнаковой, Вахрамеевой, Загуловой, санитарочкам Риточке, Ире и другим. Какие вы все молодцы! Внимательные, скромные, сердечные! Врачу Евгении Анатольевне Батудаевой особое спасибо! Приняли нас всех, приехавших из других районных больниц, очень хорошо. Всех нуждающихся обеспечили кислородом. Питание в больнице замечательное. Спасибо вам, люди в белых комбинезонах! Дай Бог вам здоровья!».

Эту душевную благодарность учительница математики и физики, 59-летняя Нина Иванова опубликовала в соцсетях. Мечтала поблагодарить медиков лично, да только во время ее выписки они работали в «красной зоне». Хотела отвезти из дома гостинцев, фруктов, но в Баяндаевскую больницу из ее родной деревни Тимошино, что в Жигаловском районе, ехать пять часов, а женщина все еще восстанавливается после COVID-19. Инфекцию она переносила тяжело.

- Заболела я 11 октября. Сначала думала, что обострилась хроническая астма: хрипы, заложенность в груди. В Жигаловской районной больнице мне сделали снимок легких, оказалось, двусторонняя пневмония, - рассказывает "КП"-Иркутск сибирячка. - 21 октября подтвердился коронавирус, и ночью меня еще с четырьмя пациентами отправили на скорой помощи в Баяндай. Признаться честно, я и не надеялась доехать… Совсем не могла дышать.

Но медсестра, которая сопровождала, чутко за ней наблюдала. Когда приехали, женщине, немедленно поставили кислород.

- До этого я пять дней даже есть толком не могла, а получив кислород, ожила, аппетит появился, - говорит Нина Иванова. - А как нас кормили! Мясо, котлеты, тефтели, каши, супы, на полдник - вафли, печенье, яблоки. Вкусно, порции огромные. А чтобы еда не успела остыть, санитарка привозила кастрюльки прямо к палате и раскладывала в тарелки. В каждой палате - шкаф для одежды и обуви, в коридоре - чайник, заварка и сахар. Словом, все для нас, чтобы было уютно и комфортно.

Медики окружили ее и других пациентов заботой и вниманием. Старались всех запомнить по именам, выкраивали минутку, чтобы поговорить и подбодрить их.

- Шутили со мной: «Ты когда от нас уедешь? Нечего тут задерживаться», - смеется Нина Иванова. - А я им отвечаю: «Нравится мне с вами!» Целых две недели там провела. Честно, не представляю, как медики выдерживают нагрузку... Все время в громоздких костюмах, в запотевших масках - видно, что тяжело, а крепятся. Очень добрые, приветливые. Искренне радуются за каждого больного: «Наконец-то сам задышал! Выздоравливай скорее». И все организованно: процедуры четко в срок, а когда привозят новых пациентов, то быстро и спокойно, без суеты, определяют, потом начинают лечение. И так тепло и душевно медики обращались с нами, заботились, будто родные. А главное, что вылечили!

К благодарности Нины Ивановой присоединяются и ее соседи по палате. Они, кстати, сдружились за время лечения и теперь поддерживают связь.

- Когда я и еще один пациент наконец-то выписались и за нами приехали родственники, одна из медсестер выскочила на крыльцо, махала нам и радостно кричала вслед: «До свидания, больше не болейте!» - улыбается сибирячка. - Будем беречься ради себя и ради них.

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