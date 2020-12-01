«Мечтала показать сыновьям мир, а сама не могла встать с кровати»: сибирячка похудела на 74 кило ради детей

На фото слева Алене чуть больше 30 лет, а справа - 41 год! Разница в весе - 74 килограмма. Фото: личный архив.

Глядя на стройную, активную 41-летнюю блондинку Алену Пешкову из Иркутска, трудно поверить, что восемь лет назад она и с кровати-то встать не могла. Шутка ли, тогда, в 33 года, она весила 146 килограммов! Из-за ожирения начались проблемы с сердечно-сосудистой системой. Ради сыновей - а их у нее двое, - она решила стать стройной и здоровой, а не остаться инвалидом и обузой.

САЛО С ХЛЕБОМ НА НОЧЬ

- Ожирением мучилась с детства. Грешу на нашу любимую семейную традицию - на ночь уплетать хлеб с салом и луком, запивая чаем, - рассказывает сибирячка "КП-Иркутск". - Вкусно - жуть. Но и стрелка весов показывала все больше и больше. К 11-му классу я располнела до 100 килограммов. Путь на школьные дискотеки и тусовки мне был заказан, я ведь не могла носить красивые платья, как другие девчонки. А в институте замечала, как ребята перешептывались за спиной... Я тогда испробовала на себе все модные диеты и голодовки. Вес уходил и снова возвращался.

Но, несмотря на полноту, забиться в темный угол, - это не про нее. Алена по натуре - девушка-зажигалка, и, наоборот, захотела привлекать к себе внимание. Семейный праздник? Студенческая вечеринка? Она в первых рядах, а еще лучше - на сцене. Организует праздник и всех развеселит.

- Благодаря своей харизме я в 20 лет вышла замуж, - улыбается иркутянка. - С будущим супругом нас познакомила подруга. Влюбились бесповоротно! Удивительно, но он за годы ни словом не обмолвился, что мне пора худеть. Хотя, возможно, в глубине души этого желал.

Так иркутянка выглядела до похудения. Фото: личный архив.

Сама Алена смирилась с лишним весом. Родила первого сына, ушла с головой в семейную жизнь. Работала по профессии, старшим технологом на железной дороге. Получила второе высшее - экономическое. На здоровье не зацикливалась. Пока в 33 года, после вторых родов, у нее вдруг не случился микроинсульт.

«ХОЧЕШЬ СТАТЬ ДЕТЯМ ОБУЗОЙ?»

- Сердце не выдержало нагрузки. Тогда при росте 165 сантиметров я весила 146 килограммов! А после родов, с полугодовалым младенцем на руках и постоянным недосыпом стало тяжелее, чем обычно, - вспоминает сибирячка. - Из-за микроинсульта правую часть тела парализовало. Я не могла ходить, разве что прыгать на левой ноге. А учитывая мой вес, это ой как непросто. Целый месяц я пролежала пластом.

«Срочно худей. Или хочешь стать детям обузой на всю жизнь?» - неожиданно прямо спросила Алену, едва отошедшую от удара, ее соседка по дому.

Сибирячка, мягко говоря, удивилась - даже родные так откровенно не высказывались о ее весе. Но оказалось, что именно толчка извне ей и не хватало.

- Я вдруг поняла, что пора привести себя в порядок ради детей, - откровенничает Алена Пешкова. - Увы, но лишний вес в моей семье - не редкость. Видимо, есть предрасположенность. Поэтому за питанием надо глаз да глаз. А мы особо не задумывались. Результат - старший сын, на тот момент школьник, тоже располнел до 100 килограммов…

Образ жизни им пришлось пересмотреть. Завтрак обязателен, а на поздний ужин - табу. Пища - только полезная, никакого фастфуда. Побольше чистой воды и прогулок пешком. И килограммы стали таять! Постепенно, по два-три в месяц. Зато кожа не обвисла и самочувствие отличное.

«МЕЧТАЮ СВОЗИТЬ СЫНА В «ДИСНЕЙЛЭНД»

За восемь лет Алена потеряла 74 килограмма, то есть похудела вдвое! В объемах ушел метр, а в одежде - 12 размеров. В ее гардеробе наконец-то появились нарядные платья, о которых мечтала со школы.

- Но это не предел, - смеется сибирячка. - Цель - «сжечь» еще 15 кило, чтобы стать совсем стройной. В жесткие рамки с голоданиями, как в юности, больше себя не вгоняю. Наоборот, один раз в неделю позволяю себе любой каприз: кусочек торта, позы, бутерброд с колбасой или с салом, как я люблю. А затем возвращаюсь к здоровому питанию. И много хожу пешком: по 20 тысяч шагов в день.

Раньше ей было даже стыдно летать в самолетах, потому что не вмещалась в кресло. А теперь путешествует по России и за границу. Ее мечта - свозить младшего, восьмилетнего сына, в «Диснейлэнд» в Париже. Пока он видел этот парк развлечений только по телевизору, и очень хочет там побывать.

Ну а старшему сыну уже 21 год. Кстати, он вместе с мамой тоже похудел на 35 кило.

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