Сибиряк похудел на 40 килограммов, блуждая 12 дней по тайге

Разница между фото - всего 12 дней! Фото: личный архив.

«Ты правда человек?» – на пожарного, что вместе с товарищами тушил лес в Катангском районе Иркутской области, выскочил некто. Йети?! И тех, кто приняли бы за снежное чудище 45-летнего Александра Ананьева, понять можно: борода до груди, лохматый, взъерошенный, грязный, как черт, взгляд ошалелый… Видок тот еще. А рядом зверь скачет – волк что ли?..

Однако пожарный не испугался. Он сразу узнал горемыку, ведь его фото по всем соцсетям и мессенджерам гуляло последние две недели. Рыбака, пропавшего в тайге, искали не только с земли, но и с воздуха. А Александр спустя 12 дней скитаний сам вышел к людям. О том, как выживал в лесу с двумя пакетиками кофе, горсткой конфет и печенья, и как любимая собака Найда спасла от медведя, Александр Ананьев рассказал «Комсомолке».

Александр вышел к людям спустя 12 дней блуждания по тайге обросшим, загорелым и похудевшим. Фото: личный архив.

Вместо знакомой тропы - пожарище

- Пошел на рыбалку на реку Чангиль. Без ночевки. Вечером собирался быть дома, - вспоминает то утро, 12 августа, с которого начались злоключения Александр Ананьев.

Он в то время гостил у младшего брата в селе Бур. С ним и собирался на рыбалку. Сам Александр живет в Рудногорске, где у него семья – взрослые сын и дочь. Но у брата внезапно изменились планы, и в поход Александр отправился один. Если не считать двух собак, что увязались за хозяином.

Маршрут неблизкий – 20 км пешком в одну сторону, однако к таким нагрузкам мужчина привык. Вырос-то в деревне, а там колоть дрова, носить воду, косить сено, неделями ходить по тайге за орехами или ягодой - дело обыденное. План был такой: к обеду добраться до реки, наловить хариуса, сразу засолить, а уже ближе к ночи вернуться с трофеем.

До того, как заплутать в лесу, Александр весил 120 кг (на фото он крайний слева). Фото: личный архив.

- Да я так уже не раз делал! – доказывает сибиряк корреспонденту "КП"-Иркутск, колотя себя в грудь. – Тем более лес тот, как свои пять пальцев знаю. Еще в детстве истоптал вдоль и поперек. В этой деревне родился, вырос, а теперь каждое лето приезжаю в отпуск. Вот уверенность в себе и подвела! Несколько лето подряд тайга сильно горела. Я наткнулся на двухметровые завалы из обугленных головешек. Стал обходить и заблудился… И главное, никаких ориентиров. Сплошное пожарище, все черным-черно…

Когда понял, что сбился с пути, у мужчины и мускул на лице не дрогнул. Был уверен, вот-вот наткнется на знакомую тропку или выйдет к реке Чангиль. Кружил-кружил, а тут и ночь настала…

- Понимая, что спать придется в лесу, развел костер и устроился прямо на земле, - говорит Александр. – Лайка Найда легла рядом, вот так в обнимку и провели с ней ночь. А второй пес куда-то исчез... Вроде все время рядом бегал, а потом и нет его…

7 дней без воды и ягодная «диета»

Куда пропала вторая собака, Александр Ананьев узнает, когда целым и невредимым вернется к родным. Оказалось, дворняжка сбежала… домой! В отличие от хозяина нашла путь. И этим, в общем-то, приблизила и его возвращение. Ведь когда показалась на пороге, родные сразу поняли, что-то случилось. Тогда по тревоге подняли охотников, спасателей, добровольцев. Сами тоже отправились на поиски. Ходили по лесу, кричали, стреляли в воздух, а в ответ тишина…

А тем временем Александр…

- Знал бы, что почти две недели проведу в лесу, взял бы с собой большую бутыль воды! – рассуждает он. – Только наутро нашел ямку, где застоялась лужица. Не побрезговал, зачерпнул. В горле-то все пересохло. Вскипятил котелок, заварил пакетик кофе, закусил конфетами. Печенье скормил Найде... В итоге из запасов - дыра.

Александр надеялся выбраться хотя бы к вечеру, но ни к вечеру, ни на следующий день, ни через день этого не случилось. Снеди нет, воды тоже. Ни ручьев, ни болот, все высохло после пожаров. Лес превратился для скитальца в бесконечный лабиринт.

Сибиряк хотел постройнеть, для этого и ходил в дальние походы вблизи деревни Бур. Фото: личный архив.

- На пятые сутки я словно обезумел, - вспоминает Александр. - Жара стояла невыносимая. В горле пересохло, задыхался, язык к нёбу прилип. Уже и паника началась. В голове бешено стучало «бежать, бежать, бежать». А куда? Здравый смысл покинул. Знал же, что надо ориентироваться на восход солнца. Но доверился… галлюцинациям! Показалось, будто неподалеку едет танкетка (вездеход на гусеницах), думал, меня ищут... Помчался на звук как угорелый, но обманулся... В погоне за несуществующей танкеткой уходил все дальше…

Но все это ничто по сравнению с жаждой. Она просто сводило с ума. Правда, нельзя сказать, что воды не было совсем. Добывал буквально по глотку. А где прячется влага, подсказали пчелы.

- Роились у земли, пригляделся – мокро, - говорит скиталец. - Стал ногами выдавливать воду из мха, нацеживать в кружку. Но много ли так добудешь? Горло только смочить, но не напиться. Да и отравиться боялся. По той же причине не ел грибы, только ягоды - бруснику, черную смородину, малину, а чаще попадался шиповник. Набьешь желудок и обманываешь себя, что сыт. А вообще организм, видимо, собственным жиром «питался». Я ведь весом 120 кг. Так что запасы были (смеется).

Борьба за жизнь

Спустя неделю блужданий нашел ручеек.

- Полдня плескался в ледяной воде, и пил, пил, пил… - рассказывает мужчина. – Знаете, голова сразу посвежела. Сообразил, наконец, раз пожарище закончилось, значит, Бур остался далеко позади. Набрав литр воды в две бутылочки, которые подобрал в лесу, повернул обратно.

А в это время вблизи деревни Бур полным ходом шла спасательная операция. Александра искали десятки полицейских, спасателей, лесников, охотников… В один день даже поднимали вертолет МЧС, но с воздуха пропавшего не увидели. И он ведь тоже не услышал лопастей вертушки. И позже стало ясно, почему. Спасатели сузили район поиска до 40 км от Бура. Кто же мог представить, что Александр удалится аж на 140 км от деревни?!

- И с медведем повстречался, как без этого! - улыбается Александр. - Сидел на тропке, латал леской дыры на штанах, слышу сзади треск. Обернулся - косолапый стоит! Как закричал громко-громко, Найда подняла лай, тот и дал деру. Я даже испугаться не успел, а он уже прет от нас, как лось. Сейчас смешно, а тогда было не до смеха… После той встречи с хозяином тайги вообще счет дням потерял.

«Ты правда человек?»

Спасся сибиряк на 12-й день блужданий по лесу, 24 августа.

- Нагнулся набрать воды из ручья, смотрю - след человеческий! Кричал, звал на помощь, но тщетно, - рассказывает рыбак. - Поднялся на пригорок - вдалеке увидел белое пятно. Вы не представляете, как бешено заколотилось сердце, когда сообразил, что это палатки. Сначала даже решил, что опять мираж, но побежал туда!

Откуда вообще взялись силы, Александр сам не понимает. Мираж не исчезал, наоборот, картинка становилась только четче и ярче… А потом увидел пожарного.

- Ты правда человек?! - выпалил скиталец все еще не веря собственному счастью, на радостях обнял и почему-то спросил: - Сгущенка есть?

- Есть! – ответил тот и выдал банку. – Мужик, тебя ведь столько дней уже ищут…

Александр накинулся на лакомство, а есть не смог. Желудок совсем сжался.

Пожарные встретили Александра, как родного, накормили сгущенкой (на фото он пятый слева). Фото: личный архив.

- Еще бы, ведь я сбросил 40 кило! Представляете?! – переспрашивает выживший. - Уходил весом 120 кг, вернулся 80! Специально даже попросил меня сфотографировать после спасения, чтобы сравнить ДО и ПОСЛЕ.

Немного придя в себя, Ананьев позвонил родным – у пожарных с собой оказался спутниковый телефон. А вот увиделся с ними только через два дня, когда к лагерю прибыл вертолет, чтобы доставить запасы еды. До Бура было просто так назад не добраться. К слову, нашелся мужчина в 140 км от Бура, до соседней деревни – Ики – не дошел 40 км.

- За эти пару дней пожарные стали мне как родные, очень уж заботились, - вспоминает Александр. - Огромное человеческое спасибо спасателям Преображенского отряда и всем остальным, кто меня искал! Вся деревня вышла в лес, бросив огороды, даже пенсионеры.

Скоро отпуск закончится, Александр вернется домой в Рудногорск, а пока все еще гостит у родных в Буре. Ходит на охоту и рыбалку!

- Похудение пошло на пользу, чувствую себя обновленным и полным сил, - улыбается сибиряк. - В 45 лет как заново родился! А спасли меня мысли о родных, желание увидеть сына и дочь. Я ведь даже не простыл после холодных ночевок на земле, не сломал ноги, прыгая по оврагам, не сошел с ума от страха и голосов в голове. И сам вышел к спасателям. Разве ж не чудо!

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