Горсть брусники в день и вода из ручья: как 65-летняя сибирячка 11 дней выживала в тайге

Один пряник и горсть ягоды в день: как пенсионерка 11 дней выживала в тайге. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

- К лесу точно приближаться не буду, по крайней мере, пока, - лежа на диване перед телевизором, говорит 65-летняя пенсионерка из Иркутска Ольга Рогинская. – Ведь такой опыт бродяжничества получила, врагу не пожелаю.

Еще бы, ведь 11 дней (!) женщина провела в глухой тайге, блуждая по мокрой траве без теплой одежды. Самое экстремальное путешествие в жизни Ольги Казимировны, которая всю жизнь проработала геологом, началось 31 августа. В последний день лета, она, отдыхая на любимой даче в садоводстве «Недра», что на 19 км Голоустненского тракта, решила сбегать за грибами в соседний лесок.

- Отправилась ближе к вечеру, думала, час пособираю, и вернусь, даже телефон брать не стала, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" Ольга Рогинская. – Спичек тоже не было. Из одежды штаны и легкая куртка. Хорошо хоть сапоги на ногах были.

Набрав полпакета грибов, женщина заметила, что начало резко темнеть. Решила возвращаться, но в потемках, перепутала распадки гор, и сама того, не подозревая, пошла не в сторону садоводства, а от него. Еще через час в лесу наступила кромешная темнота. Грибница поняла, что выхода не найти. Решила заночевать под кустиком.

- На утро начала искать тропы, но все без толку, - продолжает Ольга Рогинская. – То ли по кругу ходила, то ли еще дальше от дачи уходила. Голод утоляла ягодой – брусникой, костяникой. Но ее там было очень мало. Буквально по горсточке собирала. Воду пила из ручьев.

Впроголодь Ольга Казимировна проходила три дня. Ноги у пенсионерки начали жутко болеть от мозолей, как вдруг ей улыбнулась первая удача. Она набрела на охотничье зимовье.

- Это меня и спасло, - говорит Ольга Рогинская. - Захожу, а там провизия: пряники, консервы. Даже спальное белье было. Вот только спичек не нашла. Я бахнулась на кровать и решила, что не выйду из домика, пока не уйдет боль в ногах. И хотя продуктов в зимовье было достаточно, я стала экономить. В день позволяла себе максимум один пряник, один сухарь и консерву. Я даже не о себе думала в тот момент, а об охотниках, которые потом придут, а еды нет. Неудобно бы получилось. Поэтому я решила продолжить диету.

В зимовье пенсионерка пролежала три дня. Отдохнув, решила не дожидаться помощи, а продолжить искать тропы. Набрала с собой в дорогу немного провизии, отправилась в путь. Ушла она с мыслью, что возможно, придется вернуться в зимовье, поэтому далеко от него отходить не стала.

- Так и получилось, ни в первый день, ни во второй, дороги домой я не нашла, - говорит Ольга Рогинская. - Каждый день приходилось возвращаться в домик. Как ни странно, ни отчаяния, ни страха при этом уже не было. Наверное, стресс так подействовал. Мне даже на медведей было все равно, хотя, говорят, что они там есть. Я просто ходила и твердила сама себе, что куда-нибудь я все-равно выйду.

Мысли материализовались только на 11 день. Сибирячка все же смогла выйти к проселочной дороге, услышала звуки бензопилы и поняла: «Спасена!». Начала кричать, но ее никто не услышал. И тут навстречу выехал автомобиль. За рулем находился охотовед, который отправился на поиски своей собаки, назадолго до этого, убежавшей в лес. Он то и подобрал пенсионерку и дал ей телефон, позвонить сыну. Дома почти две недели места не находили себе дети и внуки Ольги Казимировны. Сама она была в шоке, когда узнала, в какой дали от дома она потерялась.

- Оказалось, что она ушла от дач вглубь леса на 15 км, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – А ближайшая деревня Добролет, от места, где она бродила, была в 33 километрах. Все 11 дней женщину искали полицейские, спасатели и волонтеры.

- Я ведь под дождь попадала и ветер дул сильный, но я умудрилась даже не простыть, - улыбается Ольга Рогинская. – Вот только ноги гудят до сих пор. Обидно, за время работы геологом, я десятки раз была в тайге и ни разу не заблудилась, а тут потерялась у самого дома.

Сейчас Ольга Казимировна отлеживается и проводит время с родными. Говорит, что когда-нибудь ее все равно потянет в лес. Только теперь женщина обещает взять с собой все необходимое: телефон, теплую одежду, запас еды, воды, и обязательно сообщит близким о месте, куда отправится.

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