Иначе бы случился инфаркт: врач МЧС оказал помощь пассажирке лайнера, экстренно приземлившегося в Братске

Врач МЧС Сергей Горин. Фото: Дальневосточный поисково-спасательный отряд.

- «Уважаемые пассажиры, женщине стало плохо. Есть ли на борту врач?»

С таким вопросом обратился командир лайнера, летевшего из Хабаровска в Москву. Все произошло в субботу, 5 сентября. У одной из пассажирок резко ухудшилось состояние, когда самолет не преодолел еще и полпути в столичный аэропорт Шереметьево. Одним из первых на призывы о помощи откликнулся врач-специалист Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Горин, который летел вместе с коллегами Романом Гудалиным и Рашитом Шабутдиновым.

- Я сразу осмотрел женщину, и оказал первую помощь, - рассказал Сергей Горин. – Судя по симптомам, она была в предынфарктном состоянии. Я рассказал об этом командиру экипажа и добавил, что нужна экстренная госпитализация. Пассажирке требовалась квалифицированная помощь медиков на земле.

Пилоты запросили экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Им оказался Братск. Уже на взлетном поле к самолету подъехала карета скорой помощи. Врачи на носилках вынесли женщину из салона лайнера и доставили в больницу.

- После дозаправки самолет улетел в Шереметьево, - сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск» в справочной аэропорта Братска.

Как сообщают в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, Сергей Горин до сих пор не знает о состоянии женщины, которой он оказал первую помощь. Но, надеется, что с ней все в порядке.

- Вместе с коллегами желаем ей выздоровления, - сказал Сергей Горин.

Кстати, за 45 лет своей работы. Сергей Горин спас сотни людей. В Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде МЧС врач работает почти 20 лет. Там он следит за здоровьем спасателей – водолазов, а также всех, кому требуется медицинская помощь.

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