Самолет рейсом Хабаровск-Москва экстренно приземлился в Братске Фото: Иван ВИСЛОВ

Экстренную посадку в Братске пришлось делать самолету, который летел по маршруту Хабаровск-Москва. Инцидент произошел еще 5 сентября. Одной из пассажирок, летевшей в столичный аэропорт Шереметьево стало плохо. Пилотам пришлось просить посадку в ближайшем городе.

- На земле женщине оказали медицинскую помощь, - сообщили корреспонденту "КП"-"Иркутск" в справочной аэропорта Братска. – Самолет вскоре смог продолжить свой полет.

Добавим, что в сетях появилась информация, что в минувшие выходные в Братске также экстренно приземлялся самолет, летевший по маршруту Новосибирск-Якутск. Произошло это якобы из-за смерти одной из пассажирок. Однако в справочной воздушной гавани Братска это опровергли.

- Кроме посадки рейса в Шереметьево, больше экстренных приземлений у нас не было, - отметили в справочной аэропорта.

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