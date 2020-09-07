Туристы из Москвы пропали в труднодоступной местности в Бурятии

Туристы из Москвы пропали вблизи реки Китой в Бурятии Фото: Алексей БУЛАТОВ

О пропаже своего мужа, который уехал из Москвы в Бурятию в поход, спасателям сообщила его взволнованная жена. Она рассказала, что супруг вместе со своим приятелем потерялся в труднодоступной местности в районе реки Китой Окинского района, где они не вышли с водного маршрута. Туристы, которые были вместе с ними, и вышли 4 сентября, рассказали, что у исчезнувших напарников сломался катамаран. Несмотря на это, они не стали ждать, пока им доставят новый, и отправились в дальнейший путь пешком. Три дня об их судьбе ничего неизвестно.

- Сейчас они, возможно, идут пешком, - рассказывают в Республиканском агентстве ГО и ЧС. - Когда выйдут – неизвестно. Никаких средств связи у них нет. В каком состоянии мужчины, а также есть ли у них запас продуктов, неизвестно. Кстати, перед походом эта группа не зарегистрировала свой маршрут у спасателей.

7 сентября на поиски московских туристов вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту. В агентстве ГО и ЧС еще раз напоминают любителям активного отдыха, что перед походом нужно обязательно зарегистрировать свой маршрут. Это поможет сократить время на прибытие помощи, если туристы не выйдут на связь.

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