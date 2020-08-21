Самолет-призрак Ан-2, пропавший месяц назад в Бурятии, будут искать в Иркутской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уже месяц продолжаются поиски самолета Ан-2, который 19 июля исчез в Бурятии. Напомним, в тот день «кукурузник», как называют Ан-2, пропал с радаров, вылетев из поселка Кырен. Два пилота, находящиеся за штурвалом, а также еще 4 летчика, находившиеся на борту на пассажирских креслах, должны были облететь Тункинский и Окинский районы, чтобы определить места для химической обработки от гусениц сибирского шелкопряда. В назначенное время экипаж на связь не вышел. О судьбе самолета и шести человек до сих пор ничего неизвестно.

За месяц поисков спасатели и охотники полностью обследовали территорию возможного падения Ан-2 в Бурятии, а также горные ущелья Большого Хамар-Дабана. Однако, никаких следов пропавшего самолета не обнаружили. Тем временем, стало известно, что 20 августа наземные группы спасателей Бурятской поисково-спасательной службы выходят из зоны поиска в Тункинском районе.

- По решению руководства Регионального координационного центра спасения из Новосибирска, поиски самолета продолжатся с 21 августа на территории Иркутской области, - сообщила пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова. – Об этом рассказал заместитель начальника Республиканского агентства по ГО и ЧС Евгений Радикальцев. Ан-2 будут искать с воздуха и наземными группами, на территориях, входящих в зону ГУ МЧС России по Приангарью.

Добавим, что за месяц поисков «кукурузника», борты Ми-8, Ан-2, Робинсон R-66 и Ан-26, совершили 129 вылетов, обследовав более 28 тысяч квадратных километров. Кроме того, 11 полетов совершили беспилотники Минобороны. На земле обследовано 647,5 кв. км.

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