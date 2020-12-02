Как приготовить идеальный борщ, выяснили в Иркутске. Фото Любовь Тернова

В Прибайкалье зафиксировали рекорд - «Самая высокая урожайность белокочанной капусты за последние 10 лет в Иркутской области». В 2020 году СХАО «Белореченское» получило урожай капусты в объеме 777,3 центнера с гектара, а на отдельных участках 1122,8 центнера с гектара. Фиксации рекорда посвятили целое мероприятие, в рамках которого шеф-повар кафе-ресторана «Сердцеед» Артур Мартиросян приготовил из капусты сразу несколько блюд, включая и знаменитый борщ.

Фото Любовь Тернова

Как известно, у каждой хозяйки свой рецепт приготовления борща, но шеф-повар знает, как сделать это блюдо еще вкуснее.

- Когда все овощи для борща уже обжарили и смешали, для придания бульону насыщенного цвета можно использовать фреш - свежевыжатый сок свеклы, который придаст яркий цвет и вкус блюду. Кроме того, важно добавлять чеснок в борщ в самом конце приготовления. Подавать блюдо желательно с салом и черным бородинским хлебом, - поделился секретами Артур Мартиросян.

Фото Любовь Тернова

На мастер-классе шеф-повар приготовил идеальный, по его версии, борщ из овощей, собранных с полей «Белореченского». Например, капусту, свеклу, лук, картофель, морковь выращивают по голландской технологии в Усольском районе, в хозяйстве «Хайта». В качестве удобрений используют природное сырье. Технология хранения овощей и картофеля позволяет в течение 10 месяцев в году поставлять на рынок региона свежую продукцию. Ученые доказали, что плоды, выращенные в климатической зоне проживания человека, особенно полезны для организма. Покупая местное, мы поддерживаем не только региональных производителей, но и собственное здоровье.

Фото Любовь Тернова

Кстати, готовя борщ, от «Белоречья» можно использовать не только овощи, но также мясо и сметану. В хозяйстве 14 000 голов крупного рогатого скота, в том числе 6650 дойного стада. Молочно-товарные фермы расположены в предгорье Восточных Саян, в экологически чистом месте, где берут свое начало реки Приангарья.

Фото Любовь Тернова

Собственная кормовая база предприятия позволяет приготовить полный, сбалансированный рацион кормов для скота. Также здесь разработана и внедрена специальная программа контроля качества кормов. От коровы до кружки молока все процессы автоматизированы и механизированы. Контроль качества осуществляется на всех этапах.

Дополнительно для подтверждения безопасности сырья и готовой продукции проводятся исследования как в собственных аттестованных производственных лабораториях, так и в независимых. Молочную продукцию под брендом «Белоречье» знают и ценят. Это и качество, и широкий ассортимент, и превосходный вкус.

Таким образом, практически доказано, что борщ можно приготовить исключительно из продукции, производимой СХАО «Белореченское». А предприятие в это время продолжает стремиться к новым рекордам.

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