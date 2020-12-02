101-летняя сибирячка, не зная о существовании коронавируса, переболела и победила его

На этом фото Вера Забелина отмечает свое 100-летие. Тогда родные подарили бабушке корону. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

О 101-летней Вере Забелиной из забайкальского поселка Вершино-Дарасунский теперь ходят легенды во всем крае. И дело даже не в том, что она является одной из старейших жительниц Тунгокоченского района, Вера Георгиевна победила коронавирус – причем дома!

Началось все в самом начале ноября. Так как Вера Георгиевна сейчас живет одна (сын, внуки и правнуки уехали из поселка, - прим. ред.) навещает ее чаще всех сотрудница местной соцзащиты Елена Овчинникова. Так вот, во время очередного визита, она заметила, что бабушка захворала.

- Обычно, она очень бодрая, - рассказывает корреспонденту "КП-"Иркутск" Елена Овчинникова. – Может и песню спеть, да и частушки протараторить, а тут, смотрю, лежит грустная, аппетита нет. Но, главное, ей не хватало воздуха. Я измерила температуру, оказалось 37,5. Ну я бегом звонить в скорую.

Врачи, осмотрев пенсионерку, сразу заподозрили COVD-19. Веру Георгиевну записали на тест. Так как женщина маломобильна из-за проблем со здоровьем, в стационар ее решили не помещать. Медики настояли на домашнем лечении. Все дни, что готовился анализ, за ней наблюдали врачи. Наконец, пришел результат. Коронавирус подтвердился.

- Вере Георгиевне прописали антибиотики и противовирусные препараты, - говорит заместитель главного врача поселковой больницы Татьяна Харитонова. - У нее сохранялась одышка, была слабость. А вот температура больше не поднималась. В общем, болезнь протекала в легкой форме.

Вера Забелина чувствует себя хорошо после перенесенного коронавируса. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

Один из главных вопросов, которым задались медики: где Вера Забелина вообще могла подхватить коронавирус? Пенсионерка не то, что в гости не ходит, даже во двор не выбирается. Ведь на улицу ей выйти проблематично. По собственной квартире Вера Георгиевна передвигается на ходунках. В гости к долгожительнице помимо соцработника приезжала лишь внучка. Впрочем, сейчас этот вопрос уже отошел на второй план. Спустя две недели у Веры Георгиевны взяли повторный тест, результат которого оказался отрицательным.

- Некоторые симптомы у бабушки еще сохранились, - говорит внучка пенсионерки, ее полная тезка Вера. – Например, небольшая одышка. Но улучшение есть. Она у нас вообще бодрая женщина и в депрессию никогда не впадает. Ум у нее очень светлый. Помнит все! Кстати, может и 100 грамм выпить. Поняла ли она что болела коронавирусом? Да вы что, она и не знает, что это такое. Новости ведь не смотрит, для нее это обычная простуда. Но, конечно, это чудо в таком почтенном возрасте победить эту заразу.

Когда об этой чудесной истории исцеления рассказали на сайте правительства Забайкалья, некоторые жители края усомнились в том, что у пенсионерки действительно был COVID-19. Ведь про ошибки, которые могут допускать тесты, не говорит только ленивый.

- Анализы Веры Георгиевны мы делали не в поселковой больнице, - говорит Татьяна Харитонова. – Их, как впрочем, и тесты других больных, мы отправляли в специализированную лабораторию в Чите. Так что вариант с ошибкой практически исключен.

Вполне возможно, стойко перенести болезнь Вере Георгиевне помогла закалка. Всю жизнь она занималась физическим трудом. Работала на заводе в стройцехе, на предприятии по производству меди, и даже на шахте. Говорит, ей хрупкой женщине порой даже приходилось самой таскать тяжеленые кирпичи. На пенсию Вера Забелина ушла в 55 лет. Но почти за полвека на заслуженном отдыхе, форму железная сибирячка не растеряла.

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