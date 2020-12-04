Победитель конкурса от «Белореченского» получит велосипед. Фото: Любовь Тернова

Рекорд «Самая высокая урожайность белокочанной капусты за последние 10 лет в Иркутской области» официально зафиксировали 11 ноября 2020 года. СХАО «Белореченское» получило урожай капусты в объеме 777,3 центнера с гектара, а на отдельных участках 1122,8 центнера с гектара. Рекорд подтвержден данными Иркутскстата.

Этому событию в столице Приангарья посвятили праздничное мероприятие. Шеф-повар кафе «Сердцеед» Артур Мартиросян дал мастер-класс и приготовил несколько блюд из белокочанной капусты. Одно из них - сорбет «Винегрет». Это практически мороженое, но, в данном случае из овощей, включая капусту и свеклу. Готовилось блюдо с помощью гомогенизатора. Вкус получился весьма оригинальным, близким к высокой кухне.

Фото: Любовь Тернова

Фото: Любовь Тернова

Фото: Любовь Тернова

Фото: Любовь Тернова

Впрочем, из овощей, выращенных на полях СХАО «Белореченское», что ни приготовь, все будет вкусно. Предприятие достигло высот не только в получении отличных урожаев. Качество капусты, моркови, свеклы, лука, картофеля тоже на высоте! При выращивании овощей здесь используют голландскую технологию и исключительно натуральные удобрения. Получаемая продукция богата витаминами и микроэлементами, полезна для здоровья.

Сейчас СХАО «Белореченское» на своей странице в «Инстаграме» проводит розыгрыш «Ты - шеф-повар!».

Мероприятие организовано совместно с бренд-шефом Артуром Мартиросяном. Для победителей подготовлено 10 продуктовых наборов, с помощью которых можно приготовить 4 блюда от известного в Иркутске шеф-повара. Предусмотрен и главный приз. Одиннадцатый победитель получит в подарок… велосипед.

Фото: Любовь Тернова

Для участия в розыгрыше нужно подписаться на @belor.ru, поставить лайк, рассказать в комментариях о своем любимом блюде и отметить друга.

Итоги будут подведены 22 декабря 2020 года.

Подписывайтесь на группы СХАО «Белореченское» в социальных сетях

https://ok.ru/beloreche

https://vk.com/belor38

https://www.facebook.com/belor.russia/

Вас ждут призы и подарки!

На правах рекламы.