«Поедем в Дубай, но сначала заложи свою квартиру»: исповедь пенсионерки, которую во флиртограме обманул «американский врач»

«Американский врач» из флиртограма обманул пенсионерку на 1,5 тысячи долларов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Обещал Дубай, и забрать из Сибири обещал». Примерно так, перефразировав слова из нетленного хита Аллы Пугачевой «Настоящий полковник», можно в двух словах рассказать историю 66-летней иркутянки Валентины Москвиной (имя и фамилия изменены. - Ред.) Вот только повстречался сибирячке не бравый военный, а «врач из элитной американской клиники». А познакомилась она с ним в мобильном приложении с заманчивым названием «Флиртограм».

КРАСАВЧИК СО ВНЕШНОСТЬЮ ДЖОРДЖА КЛУНИ

- Это сестра взбаламутила зайти во «Флиртограм», - вздыхает Валентина Москвина в разговоре с корреспондентом "КП"-"Иркутск". - Мне нравится знакомиться с новыми людьми, общаться, вот и решилась. Никаких амурных приключений не искала, ну какой флирт в 66 лет?!

Как только Валентина Михайловна зарегистрировалась и загрузила фото в профиль, ей пришло сообщение.

«Привьет, Вальентина» - написал на ломаном русском Марк, кудрявый брюнет с проседью, чем-то похожий на голливудского актера Джорджа Клуни.

- Марк говорил, что он из солнечной Калифорнии, работает врачом-ортопедом в армии США, - продолжает Валентина. - Якобы один воспитывает дочь-подростка и делает все, чтобы она была счастлива. Интересовался моей жизнью. Но я особо не рассказывала.

Мошенники поставили фотографию всемирно известного врача. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

«ВАЛЕНТИНА, ПОМОГИ!»

Через два месяца знакомства и ежедневных переписок, врач неожиданно засобирался в Россию. Решил открыть клинику в Сибири! Первый визит планировал через несколько месяцев, но для этого следовало основательно подготовиться. Марк «собрал для проекта важные документы и деньги - несколько тысяч долларов, и отправил в Россию партнерам, с которыми будет открывать клинику». Это он сообщил Валентине в переписке, а также добавил, мол, возникла одна загвоздка - оплатить пошлину за посылку можно только в России.

- Умолял, мол, Валентина, помоги, оплати 1,5 тысячи долларов, а я все верну, - уже плача, вспоминает Валентина Москвина. - И добавил, что когда все придет, мы вместе поедем отдыхать в Дубай. Я ответила, что мне и в Сибири хорошо, но решила помочь по доброте душевной. Пошла в банк и оформила кредит в 126 тысяч рублей, чуть больше полутора тысяч долларов.

Деньги Валентина перевела на счет, который указал «американец».

«Вау, сегодня я самый счастливый человек на земле, дорогая» - ответил Марк, получив деньги.

Переписка, когда Валентина отправила аферистам деньги. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

ЗАКЛАДЫВАЙ КВАРТИРУ

Буквально через неделю Марк сообщил Валентине радостную новость: посылка успешно прибыла на российскую границу. Но тут же с грустными смайликами добавил, что за растаможку груза требуют еще 5,5 тысячи долларов.

- Я в ужасе ответила, что таких денег у меня нет! - говорит Валентина. - А он: «Ну хотя бы полторы тысячи найди». Я заняла у одних друзей 90 тысяч рублей, у других 60 и пошла в банк.

Но у бдительной сотрудницы финучреждения возникли вопросы к номеру счета, на который «американец» просил отправить транш. Вопрос за вопросом, потом Валентина показала переписку…

«Это же мошенники!», - вскрикнули консультанты банка. - Нужно срочно блокировать вашу карту и никаких переводов.

Валентина написала Марку, чтобы денег не ждал. И тут галантного джентльмена-красавчика словно подменили, от вежливости не осталось и следа…

«Лучше бы тебе поискать способы оплатить доставку», «Ты играешь с огнем», «В прошлый раз мои коллеги на 20 лет посадили в тюрьму 50-летнюю женщину из Польши, которая также отказалась платить. Я сообщу о тебе в ООН, тебя выследят и арестуют. Ты отправишься в тюрьму Калифорнии…» - полетели угрозы.

«Нет денег, тогда закладывай квартиру, золото, занимай у друзей по 500 долларов», - требовал Марк.

Эти сообщения в тот же день читали и полицейские, ведь иркутянка написала заявление. Теперь вычислением аферистов занимаются в МВД. А корреспонденту «Комсомолки» тем временем удалось узнать, кто же был тот самый врач, фото которого использовали мошенники. Им оказался всемирно известный пластический хирург из Колумбии Альфредо Хойос. Он специалист в области коррекции фигуры, к которому обращаются за помощью звезды шоу-бизнеса, автор множества уникальных методик. В инстаграме у Альфредо 417 тысяч подписчиков со всего мира. О том, что с помощью его фото преступники обманули женщину из России, он, конечно, и не подозревает.

Что касается обманутой Валентины Москвиной, то из всех сетей она сразу удалилась. И даже мессенджерами не пользуется - боится.

Сообщения которые мошенник и писали сибирячке. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

КУШ В 3,7 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ЗА СУТКИ

Случай с Валентиной Москвиной - один из сотен. Не легче сейчас и учительнице из Иркутска, которая пыталась подзаработать денег, «играя на бирже». Она подарила мошенникам 2,5 млн рублей. Попался и студент одного из вузов, который поверил, что на него пытаются оформить чужой кредит, и перевел преступникам 147 тысяч рублей. Схемы не новые, известные, но почему-то жертв становится только больше! За эту неделю произошел настоящий всплеск мошенничеств. Только за одни сутки преступники оставили без сбережений сразу 18 сибиряков на общую сумму 3,7 млн рублей (!). Рекорд!

- В декабре аферисты особенно активны, - предупреждают в ГУ МВД России по Иркутской области. - Будут зарабатывать себе на праздники. Сейчас все начнут покупать подарки через интернет, поэтому увеличится число обманов через сайты купли-продажи.

КСТАТИ

ТОП-3 САМЫХ ЧАСТЫХ СХЕМ РАЗВОДА

1. «МЫ ИЗ БАНКА»

Мошенники представляются сотрудником банка. Способов развода клиентов масса. Например, говорят, что якобы с вашего счета пытаются снять деньги, оформить кредит, перевести на чужой счет. Вся суть сводится к тому, чтобы с помощью телефонных звонков и обманных запросов получить доступ к вашим банковским счетам.

Как не попасться

Запомните, сотрудники банков никогда не будут звонить клиентам и сообщать о возможных списаниях денег. Получив подобный звонок, игнорируйте, либо перезвоните в финучреждение на горячую линию и удостоверьтесь. Банк не рассылает предложения перезвонить и, конечно, не запрашивает данные карт, не спрашивает ваш ПИН-код или коды из СМС.

2. САЙТЫ КУПЛИ-ПРОДАЖ

Вы выставляете какую-то вещь на сайте объявлений, на это клюет потенциальный покупатель и сообщает, что готов купить. После следуют разные предлоги: «Не могу приехать сейчас, живу в другом городе»… Но мошенник готов внести аванс на вашу карту в виде задатка. Для этого просит номер вашей карты и код подтверждения из СМС. И когда код получен - продавец лишается денег. А вернуть их не получится, так как банк видит, что вы сами передали секретные данные мошеннику.

Как не попасться

Продавая или покупая товар, помните, что для перевода денег на вашу карту нужен только ее номер. Ни код из СМС, ни код с обратной стороны карты сообщать никому нельзя! А лучше всего для покупок в интернете заведите отдельную карту, на которой будет храниться символическая сумма. Подвергайте сомнению товары, стоимость которого значительно ниже рыночной. Например, смартфон последней модели со скидкой 40% никто вам не продаст.

3. ПОДДЕЛЬНЫЕ САЙТЫ

Преступники маскируют сайты под домены популярных магазинов. Это делается для того, чтобы ловить невнимательных покупателей, которые привыкли заказывать одежду, еду и другие товары через интернет.

Как не попасться

В первую очередь надо смотреть на наличие SSL-сертификата - есть ли заветная буковка «s» после http или нет. Внимательно присмотритесь к названию домена. Если там ошибки - сайт фальшивый. Распознать его можно по адресу и по ошибкам в тексте, неправильному упоминанию юрлица, отсутствию телефона. И, конечно, читайте отзывы, комментарии.

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