«Всю жизнь искал только тебя»: как «голливудские актеры» и «миллионеры» разводят одиноких женщин в интернете

- «Обещал Монте-Карло и Варну! И жениться, представляешь, обещал»… Ну что, как ни цитаты из нетленного хита Аллы Пугачевой в наше время стоит вспоминать всем барышням и дамам, которые мечтают найти свою вторую половинку в интернете? Так отчаянно хотят встретить того единственного, что стоит лишь симпатичному незнакомцу написать сообщение:

«Привет, я всю жизнь искал только тебя…» - и женщины тают, как масло. Готовы не только руку и сердце отдать возлюбленному, которого ни разу в глаза-то не видели, но и все сбережения до последней копейки ради встречи с ним. Ведь он, голливудский актер, капитан круизного лайнера или миллиардер, не может оплатить стоянку частного самолета в ее небольшом городке из-за бюрократии злобных чиновников. Как только дама сердца переводит деньги (как правило, в миллионах) герой-любовник исчезает! А дальше слезы и заявление в полицию. Как не попасться на удочку аферистов в интернете? Разбиралась «Комсомолка» на реальных примерах обманутых сибирячек.

Красавец из Голливуда с частным самолетом

Иркутянке Елене Петровой два года назад (на тот момент ей было 42) в твиттере пришло сообщений от голливудской звезды.

«Привет! Я Крис Хемсворт, известный актер из Австралии, живу в Лос-Анджелесе. Ты такая симпатичная, давай познакомимся?» - написал ей 35-летний красавчик.

Нет, чтобы отправить кавалера в черный список, ну ведь ясно, как день, где Лена из Сибири, и где звезда «Мстителей» и «Неуловимых», женщина ответила…

- Он интересовался моей жизнью больше, чем муж! – рассказывала потом на допросах следователей сибирячка. И рыдала. Как не плакать, когда узнала, что твой любимый женат на сногсшибательной испанской модели и у них уже трое детей… Фото с Эльзой Патаки, которых в интернете миллион, Елена не видела.

Через месяц знакомства актер засобирался в далекую Сибирь. Но попросил оплатить страховку для путешествия и стоянку своего частного самолета в иркутском аэропорту. Да, голливудский актер, да доход 64,5 млн долларов в год, но с документами неурядица. Женщина втайне от мужа взяла кредит на миллион рублей и отправила любимому. После этого заморский любовник исчез. Фальшивого актера не нашли по сей день.

Тот самый автралийский актер Крис ХемсвортФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Миллионер из Бельгии и чемодан денег

А 55-летняя Марина из Усолья-Сибирского отхватила себе в соцсетях богатенького бельгийца. На его фото dolce vita - автомобили, путешествия, яхты. Женщина потеряла голову. Через пару месяцев после знакомства миллионер сделал ей предложение и отправил свадебный подарок - чемодан с несколькими миллионами евро. Космическая сумма через полмира наличными, а не перевод на карту? Марину отчего-то не смутило. Еще через несколько дней герой-любовник расстроил любимую новостью - на российской границе деньги задержали таможенники. «Налог» в 1 миллион 600 тысяч рублей, мол, решил бы вопрос. И сибирячка помчалась в банк. Взяла кредит, назанимала денег у знакомых и перевела на указанный женихом счет. Когда он получил сумму и пропал, в большую и чистую любовь Марина верить не перестала. Отругала (!) свою подругу, за то, что та сообщила о мошенничестве в полицию. Своего «бельгийца» сибирячка ждет до сих пор.

Америкэн бой: приеду за тобой!

Ангарчанке Светлане в соцсетях написал статный американец Келли. А далее по классике: «Перееду к тебе из Штатов». И даже начал уже перевозить вещи, точнее отправлять через курьера…

И тот скоро объявился. Рассказал сибирячке, что находится в Африке и попросил 65 тысяч рублей на билеты до России. Она заняла сумму у жениха своей дочери и отправила. Вскоре курьер позвонил вновь и сказал, что для прохождения таможни ему нужно еще 100 тысяч рублей и сибирячка взяла кредит под залог своей дачи. Затем Келли попросил 150 тысяч рублей на перевозку вещей. Только после этого Светлана заявила в полицию.

- Номер этого мошенника был зарегистрирован не в Америке, а в Москве, - говорит старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Крепкий. – Хотя находиться он сам может в любой точке страны. Найти таких аферистов крайне сложно.

Моряк дальнего плавания и пираты

А вот случай с 58-летней Ирины из Читы - даму влюбил в себя моряк дальнего плавания.

- На наш корабль хотят напасть пираты, - однажды он написал ей. - А у меня с собой деньги, золото и важные документы! Я их отправлю тебе посылкой, на сохранение.

И Ирине стали названивать «сотрудники таможни». Сначала якобы из Европы, попросили перевести деньги за прохождение посылки. Она трижды отправила по 600 тысяч рублей. Затем с сибирячкой связались уже российские лже-таможенники и запросили пошлину в 1,8 млн. Когда 2,4 миллиона ушли со счета Ирины, ее любимый снова ушел в дальнее плавание...

15 млн рублей для греческого миллиардера

Ну а самой щедрой русской невестой за последний год стала 35-летняя обычный врач из Москвы Виктория. Она перевела поклоннику «миллиардеру» 15 миллионов (!) рублей. В августе 2019-го на сайте знакомств она познакомилась с греком Янисом, 20 лет живущим в Москве. Он сообщил, что его очень богатый дядя настаивал на женитьбе племянника только на девушке их круга.

- Мы заведем тебе банковский счет, к которому я привяжу свою золотую карту, — на ней сейчас 17 миллиардов рублей, - нашел решение Янис. - И мы сможем быть вместе. Но карту нужно активировать, положить на нее 15 млн рублей...»

Виктория обошла десяток банков, набрала кредитов. Часть денег врач складывала на счета, которые ей присылал Янис, часть отдавала наличными его «помощникам».

Эта история закончилась хэппи-эндом. Помог опытный айтишник – знакомый Виктории. Он сумел вычислить уникальный номер телефона «миллиардера». Когда разводилу задержали, оказалось, что он вовсе не грек Янис, а азербайджанец, который недавно вышел из колонии, и жил в обычной квартире с женой и двумя детьми.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Андрей КРЕПКИЙ, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области:

Не только женщины попадаются на удочку

– Все описанные выше способы – стандартная схема мошенничества. Когда аферист представился актером – это уже изощренная схема, а обычно они действуют намного проще. Выбирают в Одноклассниках или в Фейсбуке женщин среднего возраста, от 35 лет, в основном из других городов. Знакомятся, рассказывают байку, например, про недавно пережитый развод, усталость от одиночества. Пишут, что мечтают создать семью, родить много детей, построить дом. Говорят много комплиментов, усыпляют бдительность таким образом. Ну а полностью женщина начинает верить ухажеру, когда он сообщает, что готов приехать к ней. Здесь аферисту остается только придумать историю о проблеме, из-за которой у него возможности сделать это в ближайшее время. Например, может сказать, что нет денег на проезд и попросить перевести нужную сумму на билет. Женщины осознают, что их обманывают только после 2-3 переводов. Если аферистам дали деньги в первый раз, то они не останавливаются на достигнутом. Поняв, что поймали золотую рыбку, будут выжимать все, что только можно. Замечу, таким способом обманывают не только женщин. Мужчины тоже попадаются на удочку, только они реже сообщают в полицию. Два года назад поймали продавщицу пивного магазина, которая выставила на аватарке чужое фото, переписывалась с разными мужчинами. Обещала приехать к ним в гости из другого города и просила деньги на проезд. И ей отправляли, кто по 5, кто по 8 тысяч рублей. Если говорить об уголовных делах, то их после обращения возбуждают, однако, мошенников задерживают далеко не всегда. Такие дела крайне сложно расследовать, особенно если мошенник действует из другой страны. Говоря о наказании, то брачным аферистам грозит административное за обман на сумму до 2500 рублей, условный срок, либо до 2 лет лишения свободы

За обман на сумму от 2500 до 5000 руб., до 5 лет лишения свободы за обман на сумму от 5000 руб.

ВАЖНО!

Как понять, что из вас хотят выкачать деньги

Советы дает Андрей Крепкий:

- Проверить фотографию в интернете через поиск «Яндекс Картинки» (там может высветиться профиль в соцсетях или настоящий человек на фото)

- Проверить его телефон по доступным программам в интернете (возможно, на этом номере размещались объявления в другом городе)

- Вбить в поисковике имя и фамилию (так можно узнать, существует ли хотя бы такой человек, ссылки на него)

- Обратить внимание на дату создания аккаунта в соцсети (Если записи на странице, посты и фотографии сделаны совсем недавно, это должно насторожить. Возможно, страница создана специально под переписку с вами)

- Написать друзьям поклонника в соцсетях, расспросить об избраннике.

- Попросить прислать фото у какой-нибудь достопримечательности в его городе (Аферист может, конечно, воспользоваться фотошопом, но ведь фальшивое фото можно вычислить с помощью профессионального фотографа)

- Задавать наводящие вопросы про его родной город (Если долго отвечает, значит, ищет ответ в интернете)

ЗВОНОК ПСИХОЛОГУ

Оксана САВЧУК, психолог:

Женщины бояться остаться одной

- Женская природа в отличие от мужской сразу ориентирована на отдачу. Когда женщина включается в отношения, она доверяет избраннику и начинает сразу созидать пару с теми ресурсами, которые у нее есть. Она вкладывает в эти отношения все и не замечает, что цель избранника не она, а ее деньги. Здесь работает уже не ум, а инстинкты. Стоит только мужчине сказать о своих проблемах, она отдаст всю заботу, любовь и понимание. И, главное, у женщин присутствует страх остаться одной, из-за которого она становится легкой добычей.

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