Самолет рухнул на жилой квартал: 23 года со дня авиакатастрофы в микрорайоне Иркутск-2 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутске сегодня день памяти и скорби: 6 декабря 1997 года произошла одна из самых страшных авиакатастроф в нашем городе. Военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» упал на жилой микрорайон Иркутск-2. Как уже сообщили корреспонденты КП-Иркутск, это была суббота, выходной день, большинство горожан отдыхали дома. Выбираться из квартир в -25 мало кому хотелось, разве что болельщикам местной «Сибсканы», кто, невзирая на погоду, отправились на стадион смотреть матч. На часах 14.45 – в детском доме №1, что находился в зоне поражения от обломков – сончас.

«Руслан» с двумя истребителями Су-27 на борту взлетел с аэропорта в Иркутске-2 в 14.42. Только махина оказалась в воздухе, как у нее отказали все три двигателя. Пилоты до последнего старались увести борт от жилого квартала, но крыло зацепилось за здание, Ан-124 развернуло, и он упал прямо на дом №45 по улице Гражданской, а его хвост на стоящую рядом пятиэтажку. В самолете было 8 членов экипажа и 15 пассажиров – все погибли. Но еще больше жертв оказалось на земле – 49 человек, в их числе 14 детей… Воспитанники детского дома, только что мирно дремавшие в своих кроватях, выбегали босиком на снег в -25. Здание загорелось.

«Одна половина выгорела полностью, а другую залили пожарные, помогли заводчане, предоставили свои автобусы, нас быстро перевезли в школу-интернат № 13», -рассказала «КП»-Иркутск» директор детского дома Галина Крюкова.

Разбор завалов длился несколько дней… Спустя неделю дом был снесен, обломки вывезены. Причиной случившегося признали перегрузку военно-транспортного «Руслана».

С тех каждое 6 декабря в Иркутске в возведенной не месте трагедии церкви Рождества Христова проходит поминальная служба по погибшим, а в 14.45 звонит колокол…

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