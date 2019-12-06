Авиакатастрофа самолета «Руслан» 6 декабря 1997 года в Иркутске: прошло 22 года со дня трагедии

Колокольный звон, минута молчания и 72 поминальные свечи... В Иркутске почтили память тех, кто ровно 22 года назад, 6 декабря 1997 года, погиб при страшной авиакатастрофе. Тогда, в морозный выходной день, жители микрорайона Иркутск-2 услышали страшный грохот, а через секунды на пятиэтажку рухнул огромный самолет АН-124 "Руслан"...

Ужасная трагедия развернулась в считанные минуты. Военно-транспортный борт с двумя истребителями Су-27 поднялся с аэродрома. Он направлялся во Владивосток. Но тут же в воздухе у него отказали сразу три двигателя. Причина - перегрузка... Самолет тихо опускался вниз, прямо на жилой микрорайон. Пилоты в эти страшные мгновения старались отвести борт подальше от домов, а пожарные на земле уже мчались на место, куда неотвратимо падал самолет.

Первые заметки о трагедии с самолетом "Руслан" в Иркутске.Фото: Андрей СИНЬКОВ

Крыло самолета задело двухэтажный деревянный дом. Огромный борт развернуло, и он рухнул на дом по улице Гражданская, 45. А хвост упал на пятиэтажку по улице Мира. Здания были разрушены, вспыхнул пожар. Из-за крушения самолета погибли 72 человека: восемь членов экипажа и 15 пассажиров борта, и еще 49 жертв - на земле. Многие жизни тогда, наверняка, спасло лишь то, что в выходной день в городе проходили крупные спортивные соревнования - на них собрались тысячи зрителей.

В числе первых на месте авиакатастрофы оказался пожарный Юрий Старовойтов из дома № 45. Он ехал на вызов и с ужасом понимал, что борт, скорее всего, задел его дом, где как раз находился его 18-летний брат.

Юрий Старовойтов одним из первых прибыл на место крушения - в разрушенном доме погиб его младший брат.Фото: Андрей СИНЬКОВ

- Все дни я разбирал завалы, и из своей квартиры нашел лишь пачку обгоревших снимков, - с трудом вспоминает Юрий. - Они сохранились, потому что лежали в диване.

Обломки угодили в здание детского дома № 1, к счастью, детей вовремя вывезли.

Завалы разбирали неделю. Местные жители, сплотившись в беде, помогали спасателям. Выносили им одежду и еду, приглашали домой погреться.

На месте, где до крушения самолета стоял жилой дом, позже построили храм Рождества Христова. Теперь каждый год местные жители, сотрудники Иркутского авиазавода и близкие погибших собираются там, возле мемориала с именами жертв, чтобы почтить их память.

- Боль утраты не прошла. Будем помнить о них всегда... - говорят в Иркутском авиазаводе.