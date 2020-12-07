Братский саночник Семен Павличенко завоевал серебро на этапе Кубка мира в Альтенберге. Фото: федерация санного спорта России

Еще одна награда в коллекции братского саночника Семена Павличенко. 29-летний сибиряк завоевал серебро в командной эстафете на втором этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. Помимо Семена, в составе сборной России выступали Татьяна Иванова, Александр Денисьев и Владислав Антонов.

- Взяли свое, ура! - написал Семен на своей страничке в инстаграме.

- Победу одержала итальянская команда, показав результат 2 минуты 25,794 секунды, - сообщили в пресс-службе федерации санного спорта России. - Российская команда уступила победителям 0,230 секунды. Третье место заняли латвийские спортсмены.

Теперь любители санного спорта из Иркутской области ждут от Семена медали на следующем этапе Кубка мира, который пройдет 12-13 декабря в немецком в Оберхофе.

Напомним, в индивидуальных соревнованиях в Альтенберге Семен Павличенко остановился в шаге от пьедестала, заняв итоговое 4-е место. Россиянина опередили немец Феликс Лох, который выиграл золото, вторым стал его соотечественник Макс Лангенхан, бронза у латвийца Кристерса Апарйодса. Кстати, в прошлые выходные, на первом этапе Кубка мира в Австрии Семен Павличенко завоевал бронзовую медаль все в той же командной эстафете.

ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 - 5-е место, Пхенчхан-2018 - 14-е место.

Достижения: трехкратный чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015), многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Обладатель «Большого хрустального глобуса» (2019) и бронзового (2020). Чемпион России - 2019.

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