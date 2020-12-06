Саночник из Братска Семен Павличенко занял 4-е место на этапе Кубка мира в Альтенберге. Фото: федерация санного спорта России

Братский саночник Семен Павличенко остался без медалей на втором этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. При этом, 29-летний сибиряк остановился в шаге от пьедестала, заняв итоговое четвертое место. Россиянина опередили немец Феликс Лох, который выиграл золото, вторым стал его соотечественник Макс Лангенхан, бронза у латвийца Кристерса Апарйодса.

Добавим, что земляк Семена Павличенко, еще один саночник из Братска Александр Горбацевич финишировал в Альтенберге лишь 13-м. Еще один лидер сборной России Роман Репилов стал 5-м.

Напомним, в прошлые выходные, на первом этапе Кубка мира в Австрии Семен Павличенко завоевал бронзовую медаль в командной эстафете.

ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 - 5-е место, Пхенчхан-2018 - 14-е место.

Достижения: трехкратный чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015), многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Обладатель «Большого хрустального глобуса» (2019) и бронзового (2020). Чемпион России - 2019.

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