2019-12-31T09:12:03+03:00
Спорт

Заезд Джеймса Бонда: лучший саночник мира Семен Павличенко прокатился по трассе в смокинге

Семен Павличенко порадовал своих подписчиков необычным видео [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Заезд Джеймса Бонда: лучший саночник мира Семен Павличенко прокатился по трассе в смокинге. Фото: личная страница Семена Павличенко в инстаграме.Заезд Джеймса Бонда: лучший саночник мира Семен Павличенко прокатился по трассе в смокинге. Фото: личная страница Семена Павличенко в инстаграме.
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Российский саночник Семен Павличенко, выигравший в прошлом сезоне чемпионаты мира, Европы, России и общий зачет Кубка мира, уже давно приучил своих подписчиков в соцсетях к необычным постам. Летом этого года он удивил всех, выложив фотографии, на которых, он сменив профессию, подрабатывает полировщиком автомобилей в родном Братске. А теперь Семен решил проводить столь удачный для себя 2019 год заездом по саночной трассе в…смокинге.

Для этого, Семен снял целый ролик с сюжетом. Начинается все с того, что саночник, словно Джеймс Бонд примеряет на себя строгий костюм, галстук, и начищенные до блеска туфли. Затем действие переносится в офис, где Семен сидит с деловым видом, и работает за ноутбуком, отпивая кофе, который ему принесла, судя по всему секретарь. В какой-то момент вся эта обстановка надоедает спортсмену, и вот, он сбрасывает бумаги со стола, закрывает ноутбук, и накинув на себя только шлем, прямо в смокинге, разгоняет свои сани, и катится по трассе.

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Саночник Семен Павличенко прокатился по трассе в смокинге
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С каким результатом проехал дистанцию, Семен своим подписчикам не сообщил, но отсутствие спортивной экипировки на его заезд никак не сказалось. Может быть, за золото Олимпиады в строгом костюме братчанину побороться было бы сложно, но за призовые места на очередном этапе Кубка мира вполне.

Подписчики чемпиона признались в комментариях, что смотрели это видео на одном дыхании.

- В строгом костюме, на такой скорости, это бомба! – пишут поклонники Семена. Правда, некоторые резонно предложили саночнику в канун Нового года скатиться в трассе в костюме Деда Мороза.

Семен Павличенко. Фото: федерация санного спорта России

Семен Павличенко. Фото: федерация санного спорта России

Кстати, недавно Семен, признался, что перед началом прошлого сезона, который стал лучшим в его карьере, он всерьез задумывался об уходе из большого спорта. Тогда сибиряк поставил перед собой высокую цель, выиграть все что можно, и добился ее. Сезон в итоге Семен закончил в ранге чемпиона мира и Европы, выиграл общий зачет Кубка мира, взял золото чемпионата России, и завоевал главную награду сезона - «Большой хрустальный глобус».

ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 – 5-е место, Пхенчхан-2018 – 14-е место.

Достижения: трехкратный чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015), многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Обладатель «Большого хрустального глобуса» 2019. Чемпион России 2019.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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